Тимошенко: Число зарегистрированных безработных снизилось на 44%

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отмечает, что за 10 месяцев 2009 года число зарегистрированных безработных в Украине сократилось на 44%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня, открывая заседание Кабинета министров.

«Если в январе, в начале кризиса, у нас было 900,6 тысячи зарегистрированных безработных, то уже в октябре у нас 508,4 тысячи, что, по сути, на 44% меньше, чем в начале года. И даже, что приятно, ниже, чем в докризисный период», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, по информации Госкомстата, количество зарегистрированных безработных в целом по Украине на 1 ноября 2009 года составило 508,4 тыс. человек, что на 43,5% меньше, чем на 1 января 2009 года (900,6 тыс. человек).