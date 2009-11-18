БЮТ: инициатива отставки Кабмина не будет иметь завершения

Во фракции БЮТ не сомневаются, что инициатива фракции Партии регионов об отставке правительства Юлии ТИМОШЕНКО не будет иметь логического завершения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

«Пусть голосуют, пусть ставят. Тем более, что у них сегодня есть свой представитель в президиуме (Верховной Рады)... У них все карты на руках», - сказал он.

В то же время, по словам А.КОЖЕМЯКИНА, до сих пор никто не видел проекта постановления об отставке правительства, поскольку его вообще нет. «К сожалению для них, у них таких подписей нет», - сказал он.