Главное на 18 ноября (день)

Экономика

Тимошенко: Украина выходит из кризиса

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что экономические показатели Украины за третий квартал 2009 года свидетельствуют о сложившейся стойкой тенденции оздоровления экономики страны.

Об этом она заявила сегодня, открывая заседание Кабинета Министров.

«Если мы в первые месяцы еще говорили о том, что для оптимизма нет никаких оснований, то динамика, которая длится как минимум во втором и третьем кварталах, говорит о стойкой тенденции оздоровления, что дает нам основания говорить о постепенном выходе Украины из кризиса», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что по показателям ВВП Украина вошла в ряд стран Европы, где наблюдается сокращение темпов падения этого показателя.

«Если у нас в начале кризиса падение ВВП было более 20% – в таком шоке находилась вся страна и экономика, то во втором и третьем кварталах мы демонстрируем достаточно серьезную динамику оздоровления… Украина по итогам третьего квартала заняла место среди стран мира, которые каждый квартал постоянно уменьшают уровень падения (ВВП – УНИАН), таких стран в мире не так уж много, и мы входим в их число», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, что об оздоровлении экономики свидетельствует улучшение показателей промышленного производства практически по всем отраслям, а также сокращение отрицательного сальдо внешнеторгового баланса.

По данным Министерства экономики, в Европе сокращение падения ВВП в третьем квартале этого года отмечено во Франции, Германии и Италии.

По данным Госкомстата, падение ВВП Украины в третьем квартале 2009 года замедлилось до 15,9% против с 17,8% во втором квартале т.г.

Число зарегистрированных безработных снизилось на 44%

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отмечает, что за 10 месяцев 2009 года число зарегистрированных безработных в Украине сократилось на 44%.

Об этом она сообщила сегодня, открывая заседание Кабинета министров.

«Если в январе, в начале кризиса, у нас было 900,6 тысячи зарегистрированных безработных, то уже в октябре у нас 508,4 тысячи, что, по сути, на 44% меньше, чем в начале года. И даже, что приятно, ниже, чем в докризисный период», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По информации Госкомстата, количество зарегистрированных безработных в целом по Украине на 1 ноября 2009 года составило 508,4 тыс. человек, что на 43,5% меньше, чем на 1 января 2009 года (900,6 тыс. человек).

Финансы

Банкам Украины на докапитализацию необходимо 40 млрд. грн.

Потребность украинских банков в увеличении капитала составляет не менее 40 млрд. грн.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказала заместитель председателя правления «Укргазбанка» Елена ДМИТРИЕВА.

Она отметила, что потребность в капитализации банковской системы напрямую зависит от потребности в дополнительных резервах под кредитные риски. Поскольку качество кредитных портфелей банков продолжает ухудшаться из-за продолжающегося экономического кризиса, соответствующим образом растет потребность в дополнительном капитале.

«Оценочно, банки покрыли свои кредитные портфели резервами на 14%, чего явно недостаточно, так как ожидаемые потери по кредитным операциям составят не менее 20%. Поэтому кредитным учреждениям необходимо увеличить свои капиталы минимум на 40 млрд. грн., что составляет примерно треть от сегодняшнего уровня капитала банковской системы», – считает Е.ДМИТРИЕВА.

ЕБРР выделил украинским банкам 880 млн. долл. с начала кризиса

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) с начала кризиса выделил украинским банкам финансирование на 880 млн. долл.

Об этом сообщил руководитель проектов в финансовом секторе ЕБРР Александр ПАВЛОВ в ходе четвертой конференции Института Адама Смита «Украинский банковский форум».

«Начиная с четвертого квартала прошлого года сумма инвестиций, которую мы приняли на совете директоров, подписали или собираемся подписать в самое ближайшее время, - около 880 млн. долл. Это наша общая сумма, как ответ на кризис», - сказал А.ПАВЛОВ.

По его словам, с начала текущего года сумма уже выделенного финансирования в банковский сектор Украины составляет 600 млн. долл.

ЕБРР сохранят планы гривневого кредитования Украины

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохраняет свои планы по началу работы по кредитованию в гривне в Украине.

Об этом заявил руководитель проектов в финансовом секторе ЕБРР Александр ПАВЛОВ в ходе четвертой конференции Института Адама Смита «Украинский банковский форум».

«Пока еще не созданы необходимые условия, чтобы мы могли в более или менее серьезных масштабах начинать эту работу. Ограниченные возможности есть, но они реально очень малы и их недостаточно для тех операций, которые мы хотели бы осуществлять», - сказал А.ПАВЛОВ.

По его словам, одной из проблем для начала этого процесса является отсутствие необходимых условий для создания базы фондирования в гривне. Банкир отметил, что ЕБРР готов выпускать гривневые облигации, но для этого требуется внести целый ряд изменений в законодательную и нормативную базу.

Нацбанк Украины еще в апреле 2007 года выдал разрешение ЕБРР на кредитование в гривне.

Европейский банк реконструкции и развития является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. На 1 марта 2009 года он заключил обязательств на сумму 4,4 млрд. евро через 173 проекта.

«Лугансктепловоз» снова продадут

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по отбору оценщика возращенного в государственную собственность 76%-ого пакета акций ОАО «Холдинговая компания "Лугансктепловоз".

Об этом сообщает официальное издание ФГИУ «Ведомости приватизации» от 18 ноября.

Оценка госпакета «Лугансктепловоза» будет проведена с целью его дальнейшей продажи на приватизационном конкурсе.

Конкурс по отбору оценщика состоится 2 декабря 2009 года.

Фонд госимущества Украины 19 июля 2006 года объявил конкурс с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона по продаже 76% акций ХК «Лугансктепловоз».

23 марта 2007 года Фонд признал «Управляющую компанию «Брянский машиностроительный завод» (входящую в "Трансмашхолдинг") победителем конкурса: пакет был продан за 292,505 млн. грн. при стартовой цене 292 млн. грн. Покупатель был внесен в реестр собственников «Лугансктепловоза» 13 апреля 2007 года.

В октябре 2009 года регистратор ценных бумаг «Центр-Регистратор» списал 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" со счета российской УК «Брянский машиностроительный завод» и зачислил их на счет Фонда госимущества. Акции были зачислены на счет ФГИУ на основании решения Луганского хозяйственного суда от 12 октября.

Общество

Минздрав заявляет о стабилизации ситуации в Украине В Украине на протяжении последней недели наблюдалась стабилизация ситуации по заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в целом по Украине и в десяти контрольных городах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, за соответствующий период зафиксировано более 1 млн. 400 тысяч случаев заболеваний. Динамика за прошлую неделю засвидетельствовала некоторое замедление темпов распространения заболеваний. Например, 10 ноября за сутки заболели около 90 тысяч человек, 11 ноября - около 70 тыс., 12 ноября – 61 тыс., 13 ноября – 55 тыс., 14 ноября – 38 тыс., 15 ноября - 17 тыс.

Уменьшение количества больных в выходные дни специалисты объясняют традиционным снижением количества обращений в поликлиники. В частности, по состоянию на 16.11.2009 за помощью обратились 36 тысяч больных. По данным Оперативного штаба, на сегодня эпидпорог не превышен в 5 регионах.

Кроме того, карантинные мероприятия для школьников и детей дошкольного возраста дали положительный результат: в большинстве регионов эпидпорог среди этих возрастных групп не превышен.

В то же время в пресс-службе сообщили, что на днях в Минздраве Украины состоялось совещание с санитарными врачами всех областей Украины, где была выработана тактика относительно дальнейшего применения противоэпидемических мероприятий.

Вместе с тем, заместитель главного государственного санитарного врача Украины Людмила МУХАРСКАЯ отметила, что по прогнозам эпидемиологов вторая волна эпидемии гриппа A/H1N1 Калифорния возможна ориентировочно в конце 2009 г. - январе 2010 г. Третью волну ожидают осенью 2010 г.

Карантин может быть отменен в ряде областей

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не исключает, что 20 ноября в некоторых регионах Украины будет отменен карантинный режим.

Об этом премьер сказала сегодня на заседании Кабинета министров.

«В пятницу (20 ноября) на заседании Государственной противоэпидемической комиссии, которую возглавляет первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ, необходимо проанализировать все оценки ситуации, которые дадут региональные санэпидврачи, чтобы мы имели возможность, опираясь на их данные, на оценку ситуации в каждом регионе, принять все необходимы решения», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, премьер считает очевидным, что все регионы Украины по-разному выходят из эпидемии. «Нет общей ситуации. Есть часть областей, в том числе Киев, которые еще имеют на своей территории превышенный эпидемпорог. Есть часть областей, особенно восточные и южные, которые так и не достигли эпидемического порога», - объяснила она.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, необходимо определить все области, в которых могут быть отменены карантинные мероприятия.

Глава правительства также отметила, что сегодня уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ существенно сократился по сравнению с пиковым днем 4 ноября, когда было зарегистрировано 127,254 тыс. больных гриппом и ОРВИ.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила необходимость продолжать работу для подготовки лечебно-профилактических и медицинских заведений ко второй и третьей волнам заболеваемости гриппом и ОРВИ.

В частности, по ее словам, за это время правительству необходимо откорректировать свои действия и планы по проведению реформы фармацевтической отрасли, переоснащению санэпидстанций и лечебно-профилактических заведений, а также по разработке стратегии вакцинации населения Украины.

ВОЗ: Вирус пандемического гриппа в Украине не мутировал

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) огласила результаты международного исследования образцов вируса гриппа, взятых у пациентов в Украине. В ходе тестов каких-либо значительных изменений или особенностей в этих образцах не выявлено, сообщает k2kapital.

Быстро изменяющаяся эпидемиологическая ситуация в Украине главным образом связана с активностью гриппа А(H1N1). Тестирование его биологических образцов в двух международных центрах, входящих в сеть ВОЗ по эпиднадзору за гриппом, не выявило каких-либо признаков того, что пандемический вирус мутировал в более опасную форму.

Лицензированные на данный момент пандемические вакцины соответствуют циркулирующему в стране вирусу и могут обеспечить хорошую защиту населения.

ВОЗ выразила признательность украинскому правительству за открытый обмен образцами в целях глобального мониторинга за тенденцией изменений вируса.

Исследования образцов вируса из Украины проводились в центре ВОЗ по исследованиям в области гриппа в Лондоне и в центре ВОЗ по эпиднадзору, эпидемиологии и борьбе с гриппом в Атланте, Джорджия, США. Эксперты протестировали в общей сложности 34 образца.

Обычный грипп может защитить от т.н. "свиного"

Люди, несколько раз болевшие обычным гриппом или же несколько раз проходившие вакцинацию, возможно, в некоторой степени защищены от вируса т.н. "свиного" гриппа, сообщили американские исследователи. Об этом сообщает Reuters.

Они нашли доказательство того, что иммунная система человека может частично распознавать вирус H1N1, который в чем-то все же схож с сезонными вирусами гриппа.

«Свиной грипп немного похож на обыкновенный грипп, что может говорить о том, что у человека уже есть частичный иммунитет против него. Возможно, это может сделать заболевание менее тяжелым среди основной массы населения, чем предполагалось ранее», - сказал Алессандро СЕТТЕ, глава Центра инфекционных заболеваний в Калифорнии.

Исследование также может помочь объяснить, почему многие пожилые люди не так тяжело переносят это заболевание, сообщила Эллисон ДЕКХАТ-АВГУСТИН из Национального института по изучению аллергических и инфекционных заболеваний.

«У взрослых может быть частичный иммунитет против H1N1», - сказала она.

ТЭК

Энергетическое содружество может поддержать присоединение Украины

Вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ надеется, что 18 декабря страны - члены Энергетического содружества поддержат присоединение Украины к этой организации.

Об этом вице-премьер-министр заявил 17 ноября после участия в конференции “Добиваясь энергетической безопасности в Европе”.

“Надеюсь, 18 декабря в Загребе во время министерской конференции будет получено согласие всех стран об участии Украины в соглашении об Энергетическом содружестве”, - сказал вице-премьер.

У Украины и ЕС должен быть свой механизм раннего предупреждения в энергетике

Вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ считает, что Украина и Европейский Союз должны разработать собственный механизм раннего предупреждения в энергетике.

“О присоединении (к Меморандуму между ЕС и Россией о механизме раннего предупреждения – УНИАН) не идет речь, это и нецелесообразно сейчас. Речь идет о создании нового механизма”, - сказал вице-премьер.

Г.НЕМЫРЯ отметил, что Украина, как транзитная страна, имеет определенные особенности, тогда как Россия, которая является поставщиком энергоресурсов в Европу, в частности, нефти и газа, имеет свои особенности.

Вместе с тем, по словам вице-премьера, сам механизм раннего предупреждения, который будет создан между Украиной и ЕС, должен быть похожим, если не тождественен механизму, созданному между ЕС и Россией.

Г.НЕМЫРЯ отметил, что самое главнее в создании такого механизма – наличие информации, которая предоставлялась бы заблаговременно, а также возможность проверки этой информации - от автоматической проверки счетчиками до личного присутствия наблюдателей в случае необходимости.

При этом, по словам вице-премьера, Украина и ЕС уже проверили действенность проверок в начале этого года во время газового кризиса, когда по итогам протокола от 12 января между Украиной, Россией и ЕС на украинские измерительные станции прибыли наблюдатели от Европейского Союза.

Агро

Украина собрала 44,2 млн. тонн зерновых

На 1 ноября 2009 г. в Украине было собрано 44,2 млн. тонн зерновых, что на 11,9% меньше, по сравнению с показателями на аналогичную дату 2008 года. Об этом свидетельствуют данные Госкомстата Украины.

Вместе с тем, на 1 ноября 2009 г. в Украине было собрано 6,3 млн. тонн подсолнечника, что на 2,3% меньше, чем на анлогичную дату прошлого года.

Кроме того, на указанную дату было собрано 7,8 млн. тонн сахарной свеклы, что на 31,9% меньше против показателей на ту же дату в прошлом году.

Напомним, по прогнозам аграрных экспертов и МинАПК, в Украине в 2009 году будет собрано 47-48 млн. тонн зерновых против 53,3 млн. тонн в 2008 г., подсолнечника – примерно столько же, сколько и в прошлом году 6,5-6,6 млн. тонн. Из сахарной свеклы в объеме около 10 млн. тонн в 2009 г. будет произведено 1,2 млн. тонн сахара (1,57 млн. тонн – в 2008 г.).

В России собрано 101,3 млн т зерновых

Урожай зерна в России на 1 ноября 2009 г в хозяйствах всех категорий – в сельхозпредприятиях, у фермеров и населения – составил 101,3 млн т в первоначально оприходованном весе, что на 9,9 проц меньше уровня прошлого года. Об этом сообщает Зерно он-лайн со ссылкой на сводку Федеральной службы государственной статистики /Росстат/.

В хозяйствах всех категорий намолочено 5,9 млн т подсолнечника, накопано 22,5 млн т сахарной свеклы, 30,3 млн т картофеля, собрано 12,4 млн т овощей. Подсолнечника собрано на 13,4 проц меньше прошлогоднего, сахарной свеклы – меньше на 13,1 проц. Картофеля и овощей получено больше на 7,1 проц и 1,8 проц соответственно.

К началу ноября зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 88 проц площадей, из них кукуруза на зерно - с 59,8 проц. Картофель выкопан с 98,7 проц посадки, овощи собраны с 95,9 проц посевов. Из технических культур сахарная свекла убрана с 89 проц площадей, подсолнечник - с 80,6 проц посевов.

Основная доля зерна /77,9 проц/, сахарной свеклы /88,8 проц/ и подсолнечника /70,7 проц/ выращена в сельхозпредприятиях, а картофеля /82 проц/ и овощей /72,2 проц/ - в хозяйствах населения. В крестьянских фермерских хозяйствах собрано 21,2 проц зерна и 28,9 проц подсолнечника, что, примерно, на уровне предыдущего года. Несколько увеличился удельный вес производства сахарной свеклы, картофеля и овощей крестьянскими фермерскими хозяйствами и индивидуальными предпринимателями в общем сборе этих культур.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,13 грн./долл., продают – по 8,19 грн./долл., курс незначительно повысился по сравнению с 17 ноября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,08-8,16 грн./долл., по продаже – в пределах 8,17-8,23 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках немного понизился по сравнению с 17 ноября – до 12,09/12,27 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,95-12,25 грн./евро, по продаже – в пределах 12,19-12,50 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 17 ноября понизился на 1,1% и составляет в среднем 0,2726 грн./рубль, курс продажи не изменился – 0,2856 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,283 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,282-0,291 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,13 грн./долл., продажи – 8,19 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,09-8,15 грн./долл., по продаже – в пределах 8,17-8,23 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева немного понизился по сравнению с 17 ноября и составляет 12,11/12,26 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,95-12,16 грн./евро, по продаже – в пределах 12,19-12,30 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 17 ноября понизился на 0,6% и сегодня составляет 0,2727 грн./рубль, курс продажи повысился на 0,2% – до 0,2862 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,282 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,284-0,29 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 18 ноября, составляет: гривни к доллару США – 7,9903, к евро – 11,885571, к российскому рублю – 0,27863.