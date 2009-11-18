Курс НБУ на 19.11.09

Официальный курс НБУ на 19.11.09100 USD США – 799.0900 (18 ноября – 799.0300) 100 EUR – 1195.1989 (18 ноября – 1188.5571) 10 RUR – 2.7827 (18 ноября – 2.7863) Учетные курсы банковских металлов на 19.11.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-91575.71 (18 ноября-90430.22) 961 XAG 10 Серебро-1497.49 (18 ноября-1446.24) 962XPT10Платина-116587.23(18 ноября-115220.13) 964XPD10 Палладий-29965.88(18 ноября-29644.01)

Официальный курс НБУ на 19.11.09 100 USD США – 799.0900 (18 ноября – 799.0300) 100 EUR – 1195.1989 (18 ноября – 1188.5571) 10 RUR – 2.7827 (18 ноября – 2.7863) Учетные курсы банковских металлов на 19.11.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-91575.71 (18 ноября-90430.22) 961 XAG 10 Серебро-1497.49 (18 ноября-1446.24) 962XPT10Платина-116587.23(18 ноября-115220.13) 964XPD10 Палладий-29965.88(18 ноября-29644.01)

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