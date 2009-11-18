Главное на 18 ноября (вечер)

Новости ТЭК

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намерен предложить руководству России внести изменения в газовые контракты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, после анализа ситуации на газовом направлении Президент поручил подготовить обращение к российской стороне, которое дало бы возможность урегулировать все вопросы в газовой сфере на краткосрочную перспективу.

В частности, как отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ, в газовых контрактах между Украиной и Россией от 19 января 2009 года не были внедрены в полном объеме рыночные механизмы регулирования ценовых параметров.

В качестве примера он привел ситуацию, когда за последние три года цена на газ увеличилась в три раза, а ставка на транзит российского газа осталась практически неизменной.

Кроме того, по словам Б.СОКОЛОВСКОГО, в газовых контрактах не был урегулирован вопрос штрафных санкций, то есть ответственность за неисполнение контрактных обязательств – для поставщика газа штрафные санкции не предусмотрены. Также Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что в газовых контрактах между Украиной и Россией необходимо установить симметрию базовых принципов: если для Украины установлен принцип «бери или плати», то украинская сторона будет добиваться, чтобы такой же принцип был и на транзит газа – «качай или плати».

Б.СОКОЛОВСКИЙ сообщил, что Президент Украины будет предлагать российской стороне сформировать двусторонний рабочий орган, который отработал бы и согласовал все проблемные вопросы на краткосрочную перспективу.

Также Б.СОКОЛОВСКИЙ добавил, что сейчас завершается подготовка такого обращения Президента Украины к российской стороне, и в ближайшее время оно будет передано российскому руководству.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что нет необходимости вносить изменения в украинско-российские газовые контракты от 19 января 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в комментарии агентству УНИАН.

«У нас нет конфликтных вопросов – все они урегулированы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На вопрос о том, нужно ли вносить изменения в контракты, премьер-министр сказала: «Нет, не нужно».

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркивает, что для сокращения поставок газа в Украину в 2010 году необходимо подписать лишь протокол. «Обычными протоколами согласовывается на каждый год новый объем», - отметила премьер-министр.

В ходе работы Межправительственной украинско-российской комиссии по экономическому сотрудничеству, заседание которой пройдет 19 ноября в Ялте, вопросы, касающиеся газовых отношений между Украиной и Россией, обсуждаться не будут.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Газовые вопросы обсуждаться не будут», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Хочу разочаровать всех, кто постоянно находится в системе оценки газовых конфликтов, потому что между Украиной и Россией на экономическом комитете ни одного вопроса, который касается природного газа, рассматриваться не будет, по одной простой причине – у нас нет сегодня проблемных вопросов в этой сфере. У нас на 10 лет урегулированы все вопросы, начиная от ценообразования и заканчивая всеми аспектами сотрудничества по транзиту. Кроме того, у нас урегулированы все отношения по расчетам…», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО. При этом она подчеркнула, что с 2010 года будет увеличен размер тарифа на транзит газа. «Впервые за 18 последних лет будет существенно поднята цена на транзит российского газа через территорию Украины. По нашим расчетам, приблизительно в два раза», - сказала глава правительства.

Премьер также акцентировала, что в результате повышения тарифов существенно улучшатся финансовое состояние НАК «Нафтогаз Украины». «Это существенно улучшит финансовое состояние НАК «Нафтогаза». Это укрепит его полную независимость, укрепит его статус и даст возможность проводить модернизацию и реконструкцию НАК «Нафтогаз Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Польша и в дальнейшем будет убеждать Европу в необходимости диверсификации источников поставок энергоносителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил председатель Бюро национальной безопасности Польши Александер ЩИГЛО.

По его словам, во время встречи с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисой БОГАТЫРЕВОЙ они обсудили вопрос энергетической безопасности.

Председатель Бюро нацбезопасности Польши заверил, что Польша будет делать все для лучшего понимания в Европейском Союзе проблем необходимости диверсификации источников поставок энергоносителей.

Таким образом, сказал А.ЩИГЛО, это позволит уменьшить зависимость стран Европы от России.

«Мы будем и в дальнейшем убеждать Европейский Союз, чтобы вопросы безопасности не переводили только на деньги», - сказал А.ЩИГЛО.

Он также сообщил, что эти вопросы затрагивались и во время встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Председатель Бюро нацбезопасности Польши отметил, что его страна считает перспективным начало работы нефтепровода «Одесса-Броды-Плоцк-Гданьск».

По его словам, в Польше надеются, что компания «Новая Сарматия» реализует его в ближайшие годы.

Финансы

ООО «Укрпромбанк» передало все реестры договоров вкладчиков – физических лиц и реестры договоров банковских счетов, в том числе, карточных в ПАО «Родовид Банк», которое начало регистрацию вкладчиков в электронной очереди.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом завил временный администратор ООО «Укрпромбанк» Константин РАЕВСКИЙ сегодня на пресс-конференции.

При этом он уточнил, что передан только электронный вариант реестра, а бумажную версию планируется передать сегодня до конца дня. «Надеемся уже сегодня завершить передачу реестров на бумажных носителях», - сказал К.РАЕВСКИЙ.

Выплату денежных средств по вкладам ООО «Укрпромбанк», по его информации, «Родовид Банк» планирует начать с 23 ноября.

Что касается передачи активов, то, как сообщил К.РАЕВСКИЙ, согласно постановлению КМУ №1133 от 7 октября т.г., «Родовид Банк» имеет право провести аудит активов «Укрпромбанка» и отобрать активы, «с которыми он сможет работать и за счет которых будет проводиться погашение обязательств по вкладам вкладчиков – физических лиц ООО «Укрпромбанк».

К.РАЕВСКИЙ сообщил, что именно за счет активов «Укрпромбанка» планируется компенсировать разницу между 5,6 млрд. грн., выделенными «Родовид Банку» Кабмином на погашение обязательств перед вкладчиками «Укрпромбанка», и 6,9 млрд. грн. общего объема обязательств по вкладам клиентов «Укрпромбанка», которые передаются в «Родовид Банк».

По информации К.РАЕВСКОГО, в «Родовид Банк» будет передано около 800 тыс. договоров 350 тыс. клиентов – физических лиц ООО «Укрпромбанк».

«Родовид Банк» с понедельника, 23 ноября, начнет выплаты по вкладам физических лиц - клиентов ООО «Укрпромбанка».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил временный администратор «Родовид Банка» Сергей ЩЕРБИНА сегодня на брифинге.

По его информации, с момента начала регистрации вкладчиков «Укрпромбанка» для выплаты средств депозитов зарегистрировалось около 12 тыс. человек.

«На 14.00 уже было зарегистрировано у нас 12 тыс. клиентов для переоформления, и переоформили свои вклады уже около трех тысяч на сумму 95 млн. грн., - сообщил С.ЩЕРБИНА. - Мы работаем над тем, чтобы до конца декабря переоформить или поставить в очередь всех клиентов»

Он также отметил, что для того, чтобы возле отделений банка не собиралась очередь, помимо возможности регистрации по телефону и на сайте банка, уже в ближайшие дни будет введена услуга регистрации с помощью SMS. Кроме того, планируется, что через несколько недель «Родовид Банк» сможет обслуживать клиентов через отделения «Укрпромбанка».

«Отделения «Укрпромбанка» пока нам не перешли. Надеюсь, что через пару недель мы сможем уже обслуживать и на отделениях «Укрпромбанка», - сказал С.ЩЕРБИНА.

Он сообщил, что при выплате средств депозитов клиентов «Укрпромбанка» «Родовид Банк» будет придерживаться принципа - «те вкладчики, у кого раньше закончился срок депозита, те раньше должны получать средства».

Что касается порядка выплаты вкладов в иностранной валюте, то С.ЩЕРБИНА сообщил, что, согласно постановлению правительства №1133, Национальный банк гарантирует «Родовид Банку» обеспечение необходимыми объемами валюты. При этом, если по каким-то причинам «Родовид Банк» все же не будет иметь необходимых сумм валюты для выплаты вкладов, то он будет предлагать выдать вклад по курсу НБУ.

«Если мы в ближайшие дни не получим иностранную валюту, то мы можем предложить клиентам либо переоформить на какое-то время свои вклады до момента, пока банк не обеспечат валютой, либо мы можем предложить выдать средства по курсу НБУ», - сказал С.ЩЕРБИНА.

По его информации, уже в пятницу, 20 ноября, в уставный капитала «Родовид Банка» будут внесены ОВГЗ на сумму 5,6 млрд. грн.

«В пятницу, как только мы получим ОВГЗ на 5,6 млрд. грн., мы подаем их на монетизацию в Национальный банк Украины. НБУ, в свою очередь, гарантируем нам, что будет полностью обеспечивать вкладчиков необходимыми суммами, - сообщил С.ЩЕРБИНА - Для начала нам нужно 1,4 млрд. грн.»

Он считает, что до конца года на обеспечение обязательств по вкладам физлиц - клиентов «Укрпромбанка» потребуется 1,5-2 млрд. грн.

«По срокам до конца года, мы не видим, что больше чем 1,5-2 млрд. грн. может быть снято или переоформлено, то есть этих средств вполне хватит. Нужно понимать, что те, у кого сроки не закончились, им проценты начисляются и им нечего волноваться», - отметил С.ЩЕРБИНА.

Также он сообщил, что в понедельник, 23 ноября, "Родовид Банку" для проведения выплат по вкладам понадобиться около 15 млн. грн. и 1,5 млн. долл. В ноябре банк планирует выплатить около 300 млн. грн.

«Исходя из данных уже начавшейся регистрации, до конца ноября месяца может быть выплачено порядка 300 млн. грн.» - сказал С.ЩЕРБИНА.

В тоже время, по его словам, не все могут рассчитывать на одномоментное возвращение всей суммы депозита.

«Вкладчики, у которых сроки закончились (срок выплаты депозита уже наступил – УНИАН), смогут получить сразу 150 тыс. грн., остальное мы будем просить переоформить на более длительный срок», - отметил С.ЩЕРБИНА.

Такое ограничение касается и вкладчиков, у которых срок выплаты депозитов не наступил, отметил он.

«Те, у кого сумма меньше 150 тыс. грн., могут рассчитывать на выплату всей суммы вклада», - подчеркнул временный администратор «Родовид Банка».

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обсудил с председателем Совета кантонов (Верхней палаты) Парламента Швейцарской Конфедерации Аленом БЕРСЕ инвестиционные возможности в ходе подготовки Украины к Чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, также стороны обсудили межпарламентское сотрудничество, развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

«Есть основания говорить о чрезвычайно большой перспективе политики развития наших отношений», – убежден В.ЮЩЕНКО.

Стратегическим приоритетом двусторонних экономических отношений, отметил В.ЮЩЕНКО, является формирование зоны свободной торговли. «Нашим стратегическим приоритетом в отношениях остается создание зоны свободной торговли в рамках Европейской ассоциации свободной торговли. Здесь мы рассчитываем на вашу поддержку», – сказал он. По оценке Президента, аналогичный формат торговых отношений с ЕС уже согласован на 75% в проекте Соглашения об ассоциации.

Президент выразил надежду на содействие со стороны швейцарских парламентариев в последующей либерализации визового режима с Украиной. С 1 января 2004 года Швейцария отменила визовый режим для граждан Украины, имеющих дипломатические, служебные и специальные паспорта, в настоящее время проходят переговоры по упрощению оформления виз для граждан Украины.

В.ЮЩЕНКО поблагодарил Швейцарию за поддержку решения ЮНЕСКО по Голодомору 1932-1933 годов и выразил надежду на поддержку международных усилий Украины по признанию Голодомора Парламентской ассамблеей Совета Европы. «Мы надеемся, что позиция швейцарской стороны будет аналогичной при рассмотрении этого вопроса в ПАСЕ», – сказал Президент.

Во время встречи глава Украинского государства также ознакомил А.БЕРСЕ с внутриполитической ситуацией в Украине, в частности, с ходом избирательной кампании в Украине. В.ЮЩЕНКО заверил, что выборы пройдут демократически и в четком соответствии с законодательством.

Сегодня на межбанке торги по паре доллар США/гривня открылись на уровне 8,0900/8,1500, и к 11:00 курс составил 8,0950/8,1500. К 13:00 повысилась цена покупки (8,1275/8,1500), и на момент закрытия торговой сессии котировки вышли на 8,1300/8,1700.

Об этом сообщает компания «Укрдилинг».

Максимальный средний уровень составил 8,1400/8,1700 в 15:10, минимальный средний – 8,0900/8,1500 в 10:00. Национальный банк объявил о выходе на рынок с продажей доллара США на аукционе с ценой отсечения 8,0900.

Российский рубль котировался банками по 0,2825/0,2850. Колеблясь в течение дня, к закрытию уровень цен составил 0,2832/0,2846.

Торги по евро стартовали с отметок 12,0717/12,1312. К 11:00 спрэд увеличился (12,0700/12,1622), и на момент закрытия котировки увеличились до 12,1405/12,2002 (максимальный средний курс был зафиксирован в 12:23 (12,1533/12,2450), а минимальный средний – в 10:00 (12,0717/12,1312)).

Социальная политика

Правительство обеспечит своевременную выплату пенсий за ноябрь в полном объеме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«Мы перевыполняем план по собственным поступлениям Пенсионного фонда – 100,7% составляет на сегодняшний день», - сказала она.

Министр также сообщила, что на сегодняшний день уже профинансирован 81% пенсий.

«Это согласно графику, и потому, я думаю, что мы в пятницу, 20 ноября, завершим финансирование пенсий и до 25 ноября все пенсионеры получат пенсии. Никакой задержки с выплатой пенсий нет», - подчеркнула Л.ДЕНИСОВА.

Она также добавила, что правительство профинансировало в полном объеме выплату пособий малообеспеченным семьям и по уходу за детьми.

«Все выплаты профинансированы своевременно, они получат помощь до 25 ноября», - отметила министр.

Кабинет министров Украины рекомендует руководителям предприятий, учреждений и организаций с 5-дневной рабочей неделей продлить выходные дни на Новый год и Рождество.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА.

По ее словам, сегодня правительство приняло соответствующее распоряжение.

В частности, Кабмин рекомендует перенести рабочие дни с понедельника 4 января на субботу 16 января, со вторника 5 января - на субботу 30 января, со среды 6 января – на субботу 13 февраля, а также с пятницы 8 января - на субботу 27 февраля.

Кроме того, правительство рекомендует перенести рабочий день с понедельника 23 августа 2010 года на субботу 21 августа 2010 года.

Правительство рекомендовало перенести рабочие дни с целью создания благоприятных условий для празднования Нового года, Рождества и Дня Независимости.

В то же время это распоряжение не будет касаться учреждений Пенсионного фонда, предприятий "Укрпочта", Госказначейства и банковских учреждений. Специальный режим работы банков в указанные дни будет устанавливать Национальный банк Украины.

(УНИАН)