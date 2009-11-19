АНОНС на 19 ноября

Начнет работу Третья ежегодная конференция по вопросам инструмента Twinning. По итогам состоится пресс-брифинг.

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9-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Кто сегодня в столице производит горячую воду?”. Участники: первый зам.ген.директора по экономике и финансам ОАО «АК «Киевводоканал» Виталий Найдюк; директор департамента эксплуатации водопроводного хозяйства ОАО «АК «Киевводоканал» Владимир Дараган; начальник Бортничской станции аэрации Владимир Бражник; председатель объединения первичных профсоюзных организаций ОАО «АК «Киевводоканал» Валерий Азманов. Предприятие ОАО «АК «Киевводоканал», которое единственное поставляет киевлянам питьевую воду и обеспечивает отведение канализационных стоков, не в состоянии продолжать свою хозяйственную деятельность и осуществлять аварийно-обновительные работы на сетях в результате блокировки счетов за долги перед АЄК «Киевэнерго». ОАО «АК «Киевводоканал» просит городскую власть срочно вмешаться в существующую ситуацию с целью недопущения прекращения водоснабжения в столицы и избежания угрозы экологической катастрофы (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 280-1435, 0673271722, 0673271723 до 9-00 19 ноября.

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Пресс-конференция и.о.председателя Антимонопольного комитета Украины Александра Мельниченко, посвященная расследованием Комитета на рынках сжиженного газа для заправки автомобилей, медикаментов, «противогриппозных» продуктов питания. Будет обнародована информация о ходе расследований, первые решения Комитета о привлечении к ответственности конкретных нарушителей конкурентного законодательства в регионах и зафиксированных фактах уценки. А.Мельниченко также расскажет о случае избиения сотрудника Антимонопольного комитета, который может быть связан с исполнением им профессиональной деятельности, и об обращении Комитета в правоохранительные органы по этому поводу.

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Пресс-конференция председателя Всеукраинского союза ученых-экономистов, доктора экономических наук Александра Кендюхова на тему: "Главные проблемы и стратегические приоритеты национального экономического развития".

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Пресс-конференция на тему: «Повышение социальных стандартов: откуда брать деньги?». Участники: главный научный сотрудник Института законодательства ВРУ Владимир Черняк; руководитель программы социальной экономики Международного центра перспективных исследований Максим Борода.

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11-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Кому в Черниговской области и в Украине выгодно банкротство черниговских предприятий-экспортеров?”. Как отстоять законные права предприятий-экспортеров и добиться возмещения им налога на добавленную стоимость? Как невозвращение НДС отразится на экономике региона и местных бюджетах? Почему предприятия-экспортеры теряют завоеванные на протяжении многих лет заграничные рынки сбыта? Будет заявлено о начале акции протеста, цель которой привлечь внимание общественности и власти к этой проблеме. Участники: Яков Тузман, председатель правления ОАО Прилуцкий завод “Будмаш”, Людмила Логинова, директор ПВТП “Джи-Эн-Элл”, Николай Шкурко, директор ПВКФ “Сяйво”, Валерий Кулич, директор ООО “Форсаж”, Константин Иванов, президент Черниговской торгово-промышленной палаты (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Состоится заседание Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации, на котором планируется рассмотреть вопрос «О выполнении Решения Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации относительно состояния дел на предприятиях прежней ДХК «Олександріявугілля».

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14-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Выборы Президента Украины 2010. Картографическое обеспечение на базе геоинформационных технологий”. Участники: Александр Барладин, директор ЗАО «Институт передовых технологий», к.т.н.; Анатолий Бондарь, экс-председатель Укргеодезкартографии, научный консультант ЗАО «Институт передовых технологий», к.т.н.; Евгений Городецкий, зам..директора ЗАО «Институт передовых технологий», начальник отдела геоинформационных технологий. В ЗАО «Институт передовых технологий» создана геоинформационная система «Украина. Выборы-2010», обеспечивающая информатизацию всех этапов избирательного процесса на разных территориальных уровнях (государство, регионы, избирательные округа и участки). Картографические основы позволяют подготовить региональные рейтинги кандидатов в президенты, оценить влияние разных факторов на них, а также сделать более наглядным и материалы социальных опросов о кандидатах. Карты полезны и для отслеживания предвыборных поездок кандидатов, их выступлений перед избирателями и участия в дебатах и дискуссиях в СМИ (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. e-mail: iat@antex.kiev.ua

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