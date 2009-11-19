Украина намерена участвовать в антипиратской операции

Украина хочет участвовать в антипиратской операции ЕС у сомалийского побережья. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном проблематике пиратства у берегов Сомали. По его словам, в настоящее время изучается форма такого участия, сообщает k2kapital.

Дипломат подчеркнул, что сегодня в море на судах под иностранными флагами трудятся многие украинские граждане и поэтому его страна непосредственно страдает от пиратской деятельности. При этом он привлек внимание членов СБ тому, что сейчас в плену сомалийских пиратов находится 24 гражданина Украины. «Сейчас, когда мы находимся на этом заседании, сомалийские пираты удерживают 24 украинца — членов экипажа судна «Ariana», захваченного 2 мая этого года. За последние пять лет пиратами было захвачено 15 судов с украинцами на борту. 67 моих соотечественников побывали в руках пиратов. Один из них погиб и один получил серьезные ранения», - напомнил он.

Сергеев также приветствовал учреждение в ООН специального Фонда ООН для финансирования усилий по борьбе с пиратством и сообщил, что Украина рассматривает возможность внесения туда посильного взноса.