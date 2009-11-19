Сегодня пройдут выборы президента ЕС

В Брюсселе сегодня пройдет неформальный саммит лидеров стран Евросоюза, на котором выберут первого в истории президента ЕС и верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности (он же вице-президент ЕС), а также генерального секретаря Совета Европы, сообщает k2kapital.

Заседание глав стран ЕС состоится в форме рабочего ужина, во время которого большинством голосов и будут избраны данные лица.

Пока однозначно не известно, кто же займет главную должность в ЕС. Среди возможных кандидатов - премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер, премьер-министр Бельгии Херман ван Ромпей, премьер Нидерландов Ян Петер Балкененде, экс-премьер Великобритании Тони Блэр, бывший канцлер Австрии Вольфганг Шюссель и даже экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга. Однако фаворитом считается бельгийский премьер-министр.

Президент ЕС избирается сроком на 2,5 года и может быть переизбран на эту должность еще один раз. Во время президентского срока он представляет весь европейский блок на международной арене.

Выборы нового главы ЕС стали возможны после подписания Лиссабонского договора, который ратифицировали все страны-участницы Евросоюза.