ДАЙДЖЕСТ СМИ за 19 ноября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Коломойский получил половину украинского рынка авиаперевозок», в котором пишет – структуры, подконтрольные группе «Приват» Игоря Коломойского, сконцентрировали в своей собственности контрольный пакет акций одного из крупнейших авиаперевозчиков Украины - компании «АэроСвит». По словам Дмитрия Парфененко, и.о. главы Фонда госимущества (ФГИ владеет 22,4% акций), структурам Коломойского удалось выкупить ценные бумаги у крупнейшего акционера «АэроСвита» - Арона Майберга, которому принадлежало почти 38% акций. Таким образом, теперь в собственности бизнесмена 52% акций авиакомпании (с учетом акций, сконцентрированных им ранее). Сумму сделки стороны не разглашают…

http://delo.ua/biznes/kompanii/kolomojskij-poluchil-polovinu-ukrainskogo-rynka-aviaperevozok-134150/

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Также «Дело» в материале «Тепловиков заставляют работать через Ощадбанк» пишет - правительство ищет способы заставить предприятия теплоэнергетики открыть спецсчета в Ощадбанке, чтобы максимально контролировать их денежные потоки. У тех, кто отказываются открывать счета в Ощадбанке, будут забирать лицензии…

http://delo.ua/dengi/banki/teplovikov-zastavljajut-rabotat-cherez-ocshadbank-134151/

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«Дело» в публикации «Санатории избавят от уплаты НДС» пишет – народные депутаты предлагают временно установить нулевую ставку НДС для отечественных отельных и санаторно-оздоровительных комплексов…

http://delo.ua/biznes/rynki/sanatorijam-dadut-kanikuly-134138/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Вадим Новинский теряет рудоуправление» пишет – предприниматель Вадим Новинский может лишиться Балаклавского рудоуправления, 93,83% акций которого приобрел в 2006 году. Вчера Генпрокуратура сообщила, что по ее обращению Хозсуд Киева признал продажу незаконной. Представители бизнесмена обещают обжаловать это решение. А благодаря допэмиссии акций рудоуправления, даже если решение суда вступит в законную силу, государство может претендовать лишь на 12% акций компании…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1277085

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Банк "Надра" пользуется спросом» пишет – Платинум Банк сообщил о намерении получить на свой баланс депозиты и ликвидные кредиты банка "Надра". В НБУ и "Надра" уверяют, что пытаются реструктуризовать оставшиеся 25% внешних кредитов, чтобы правительство рекапитализировало банк. Впрочем, эксперты считают, что из-за несговорчивости кредиторов банк "Надра" ликвидируют, а его активы продадут другим учреждениям, среди которых может быть и Платинум Банк…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1277072

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«Коммерсант-Украина» в публикации «У связи наступила удачная полоса» пишет - операторы связи смогут упорядочить собственные частоты. Парламент преодолел вето президента на закон, позволяющий компаниям объединять разрозненные полосы и начинать внедрение современного стандарта мобильной связи – 3G. Но противники законопроекта считают, что его принятие спровоцирует волну перепродаж радиочастотного ресурса…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1277070

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Издание «Экономические известия» в публикации «Элеваторы получат потолок» пишет - Кабмин планирует ограничить рентабельность хранения зерна. Разница в ценах на услуги элеваторов и комбинатов хлебопродуктов (КХП) привела к тому, что в ближайшее время она может быть упразднена путем госрегулирования прибыльности таких предприятий. Это сулит выгоду аграриям, но современные предприятия по хранению зерна в предложенный правительством максимум не укладываются…

http://eizvestia.com/markets/full/4185812

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«Экономические известия» в публикации «Дадут старушке энергии» пишут - Киев сделал шаг к более тесному сотрудничеству с ЕС. В эти дни на министерской конференции Европейского энергетического сообщества в Загребе будет принято решение о присоединении нашей страны к Договору об учреждении Энергетического сообщества. Присоединение нашего государства к соглашению станет для Евросоюза определенным предохранителем от газовых или других кризисов, связанных с поставками энергоносителей. Киев, в свою очередь, надеется сдвинуть с мертвой точки модернизацию своих газовых и электрических сетей, а со временем — расширить присутствие украинских компаний на европейском рынке газа и электроэнергии…

http://eizvestia.com/state/full/4185815

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«Газета по-киевски» в материале «Жизнь у «стенки» пишет – издание вспомнило о мебели в наших квартирах в «брежние» времена. Какая она была, как доставалась…

http://mycityua.com/articles/country/2009/11/19/042057.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Киевские бюветы сделают платными» пишет – воду хотят продавать по 30—50 копеек за литр. Правда, ее предварительно очистят и озонируют…

http://www.segodnya.ua/news/14095410.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Месть конкуренту» пишет – «АвтоВАЗ», группа ГАЗ и «Соллерс» хотят усложнить доступ в Россию для автомобилей Daewoo Nexia и Matiz. Российские автопроизводители пожаловались Путину на жесткие протекционистские меры, которые ввело правительство Узбекистана против иностранных автопроизводителей. В частности, была полностью прекращена конвертация валюты для фирм, представляющих в Узбекистане российские автомобильные заводы, введен запрет на потребительское кредитование автомобилей иностранного производства, импортные автомобили облагаются дополнительным дорожным налогом…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/11/19/219289

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Издание «Известия» в публикации «Игра в прятки» пишет – перестроив боевые порядки, игорный бизнес стремительно возвращается. Это констатировал замначальника ГУВД Москвы по экономической безопасности Виктор Васильев. Азартный бизнес настолько выгоден, что предприниматели идут на риск, открывая подпольные точки. Впрочем, риск невелик: организаторы казино нашли такие дыры в законодательстве, что привлечь их к ответственности практически невозможно. То же самое происходит и по всей стране…

http://izvestia.ru/economic/article3135509/

(УНИАН)