В США розничные продажи выросли на 1,4%

США. Розничные продажи в октябре 2009 года выросли на 1,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сентябре этот показатель упал на 2,3%.

Для США - важная новость. Высокий уровень безработицы сдерживает объемы продаж в стране и это отрицательно сказывается на экономике в целом. Поэтому, даже столь незначительный рост розничных продаж после существенного падения выглядит успехом.