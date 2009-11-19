Тимошенко и Путин встретятся сегодня в Ялте
10:20, 19 ноября 2009Разное
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И обсудят вопросы экономического сотрудничества
Сегодня, 19 ноября, в Ялте состоится заседание Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии.
Заседание проведут премьер-министры Украины и России Юлия ТИМОШЕНКО и Владимир ПУТИН.
В повестку дня заседания российско-украинской комиссии включены, в частности, вопросы сотрудничества в атомной энергетике, промышленности, транспорте, авиационной промышленности, космической промышленности, агропромышленном комплексе, науке и технике и другие.
По итогам ожидается подписание протокола заседания.
Как сообщалось, вчера Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что во время встречи в Ялте "газовые" вопросы обсуждаться не будут.
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