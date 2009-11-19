ВВП Украины в 3 кв. сократился на 15,9%

Украина. ВВП страны в третьем квартале текущего года, по предварительной оценке, сократился на 15,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

По итогам второго квартала ВВП сократился на 18%, поэтому показатель падения в 3 кв. можно оценивать как замедление темпов снижения. Достаточно слабое утешение. Факт остается фактом - продолжаем жить в условиях кризиса.