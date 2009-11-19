ВВП Украины в 3 кв. сократился на 15,9%
11:01, 19 ноября 2009Разное
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Украина. ВВП страны в третьем квартале текущего года, по предварительной оценке, сократился на 15,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.
По итогам второго квартала ВВП сократился на 18%, поэтому показатель падения в 3 кв. можно оценивать как замедление темпов снижения. Достаточно слабое утешение. Факт остается фактом - продолжаем жить в условиях кризиса.
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