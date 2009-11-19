В ВР собрано уже 173 подписи за отставку правительства

В Верховной Раде собрано уже 173 подписи народных депутатов за отставку правительства Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Он подчеркнул, что «мы продолжаем работать, чтобы собрать 226 голосов». По его словам, если будет необходимое количество голосов, то в парламенте будет зарегистрирован проект постановления о недоверии правительству Украины.

«Потому что нам нужен не шум, а результат», - подчеркнул А.ЕФРЕМОВ. Он добавил, что в ситуации, если «мы не найдем достаточного количества голосов, мы тогда скажем, кто не хочет отставки и кто занимался популизмом при голосовании за повышение социальных стандартов».

На вопрос журналистов, возможно ли, что на следующей пленарной неделе будет поднят вопрос об отставке правительства, А.ЕФРЕМОВ конкретно не ответил, лишь сказав: «Мы работаем».

Как сообщал УНИАН, Партия регионов инициирует отставку правительства Юлии ТИМОШЕНКО в связи с невыполнением закона о повышении социальных стандартов.

«Если правительство будет блокировать выполнение закона о повышении соцстандартов, фракция Партии регионов вынуждена будет выйти с проектом постановления об отставке правительства Украины», - заявлял А.ЕФРЕМОВ.