Кожемякин: ПР намерена отправить Кабмин в отставку 5 декабря

Первый заместитель председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН заявляет, что Партия регионов 5 декабря хочет отправить правительство Юлии ТИМОШЕНКО в отставку.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фракции БЮТ.

А.КОЖЕМЯКИН напомнил, что это далеко не первая попытка Партии регионов отправить правительство в отставку.

«По нашему убеждению, – сказал А.КОЖЕМЯКИН, – фракция Партии регионов и ее лидеры прекрасно понимают, что у них нет голосов для отставки правительства. Это будет очередным громким пшиком. О какой отставке может идти речь, если из 172 членов фракции ПР лишь 120 поставили свои подписи за отставку правительства».

«Партия регионов просто вынуждена постоянно искать что-то такое, что могло бы привлечь хоть какое-то внимание избирателей к их политической силе. Сейчас - это отставка правительства», - отметил один из лидеров БЮТ.

Невзирая на это, А.КОЖЕМЯКИН убежден, что лидеры Партии регионов все же очень надеются, что им удастся отправить правительство в отставку 5 декабря этого года.

По его словам, «замысел Партии регионов заключается в том, что им удастся провести отставку правительства 5 декабря этого года. В таком случае премьер-министр и все министры правительства будут работать с приставкой «и.о.» в течение 60 дней. Как раз до даты проведения второго тура президентских выборов – 7 февраля. При таких условиях в парламенте будет действовать так называемое «техническое большинство». ПР тешит себя надеждами, что после 6 февраля 2010 года уже их Президент будет вносить в парламент кандидатуру нового премьер-министра. Виктор ЮЩЕНКО надеется, что это будет он».

«Наши оппоненты надеются, что именно по такому сценарию будут развиваться события. Потому что тогда им, в конце концов, удастся убрать министров, которые не допустят фальсификации выборов, и тех, которые вызывают у Партии регионов невероятное раздражение своей успешной деятельностью», - считает А.КОЖЕМЯКИН.

По его словам, «главное, что дает Партии регионов надежду на реализацию такого плана – это их опыт 2006-2007 годов, когда они перекупали народных депутатов».

«Сейчас эти же люди пытаются повторить позорную практику подкупа народных депутатов 2007 года. В том числе, такая работа ведется среди членов фракции БЮТ. Обо всех этих их попытках нам хорошо известно. Если Партия регионов такими методами и средствами строит свое будущее и будущее Украины, то хочется им пожелать: «Не тратьте, кум, силы, спускайтесь на дно», - сказал народный депутат.

Как сообщал УНИАН, фракция Партии регионов инициирует отставку правительства Ю.ТИМОШЕНКО в связи с невыполнением закона о повышении социальных стандартов.