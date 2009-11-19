Елисеев: ЕК затягивает проведение заседания визового комитета

Украина обеспокоена действиями Европейской комиссии, которая затягивает проведение заседания визового комитета.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ.

“ЕС пытается избегать этих дискуссий под разными поводами“, - сказал он.

В частности, по словам заместителя министра, два месяца назад была, наконец, определена дата проведения первого заседании визового комитета - 25 ноября этого года, однако несколько дней назад Еврокомиссия ответила, что не может провести заседание в этот день из-за нехватки помещений.

“Мы можем пригласить представителей комиссии в Киев или в наше представительство при ЕС, и найти необходимое помещение”, - сказал К.ЕЛИСЕЕВ, отметив, что не воспринимает такие причины, как серьезные.

Вместе с тем заместитель министра отметил, что сейчас переговоры с Комиссией относительно проведения заседания 25 ноября еще продолжаются, и окончательного решения пока нет.

Германия, Австрия, Нидерланды и Бельгия против либерализации визового режима с Украиной

Германия, Австрия, Нидерланды и Бельгия является наибольшими противниками либерализации визового режима с Украиной. “Эти страны - против свободного передвижения украинцев в Европе. Я не считаю это честным”, - сказал Константин ЕЛИСЕЕВ.

Заместитель министра выразил непонимание, почему эти страны выступают против дальнейшей либерализации визового режима с Украиной.

“Мы же не просим ввести безвизовый режим в срочном порядке, мы просим разработать четкие документы с условиями и сроками выполнения”, - сказал К.ЕЛИСЕЕВ.

“Я не понимаю, почему эти страны против даже либерализации визового режима для туристов... для представителей религиозных меньшинств – это же вообще одна из ценностей ЕС”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 18 июня 2007 года Украина и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима, которое вступило в силу с 1 января 2008 года. С того времени Украина неоднократно пыталась расширить перечень категорий граждан, которым бы визы предоставлялись бесплатно, однако им так и не удалось этого добиться.

29 октября 2008 года Еврокомиссия и Украина официально начали консультации относительно введения безвизового режима. Решение о начале таких консультаций было принято на саммите ЕС-Украина в Париже 9 сентября 2008 года.

Создание визового комитета предусмотрено соглашением между Украиной и ЕС об упрощении визового режима для оценки хода имплементации документа.