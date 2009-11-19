В Киеве проходит встреча президентов Украины и Грузии

В Доме Городецкого началась встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ в формате «с глазу на глаз».

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, в начале встречи Президент Украины поблагодарил своего грузинского коллегу за визит и выразил надежду, что он будет продуктивным.

«Для нас чрезвычайно важны и чувствительны отношения с Грузией. Мы знаем, как непросто обеспечить становление национального суверенитета, реализовывать ключевые государственные принципы, начиная с территориальной целостности. Мы неизменно рядом с Грузией в этих и других вопросах», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент высоко оценил украинско-грузинские контакты как на уровне глав государств, так и на межчеловеческом уровне. В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня в двусторонних отношениях Украины и Грузии практически нет проблемных вопросов. “Вместо этого мы имеем чрезвычайно положительную повестку дня, прекрасные перспективы развития наших взаимоотношений», в частности в экономической и культурной сферах, - сказал Президент.

Со своей стороны, Президент Грузии назвал свой визит в Украину хорошей возможностью обсудить важные для обеих стран вопросы. Он также высоко оценил поддержку Грузии со стороны Украины. Важным событием в контексте развития двусторонних взаимоотношений М.СААКАШВИЛИ также назвал запланированное на сегодня открытие нового дома Посольства Грузии в Украине.

После переговоров запланирована церемония подписания украинско-грузинских документов и общение президентов Украины и Грузии с представителями СМИ.

Кроме того, в этот день главы двух государств возложат цветы к Мемориалу памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов, вместе откроют новый дом Посольства Грузии в Украине, а также примут участие в презентации проекта Свободной индустриальной зоны города Поти.

Как сообщалось, Президент Грузии М.СААКАШВИЛИ находится в Украине с рабочим визитом, который продлится до 20 ноября.