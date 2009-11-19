Главное на 19 ноября (день)

Хроника дня

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Среди основных новостей первой половины дня: политики продолжают обсуждать возможность оставки правительства Тимошенко, Президент проводит переговоры "с глазу на глаз" с Президентом Грузии, Тимошенко в Ялте проведет переговоры с Путиным, Европейская комиссия затягивает рассмотрение вопроса введения безвизового режима для Украины и др.

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Экономика

Депутаты отказались утвердить правительственную программу экономического и социального развития на 2010 год

Верховная Рада Украины отказалась принять проект закона “О Государственной программе экономического и социального развития Украины на 2010 год”.

За принятие данного проекта документа, внесенного Кабинетом министров, проголосовали лишь 192 народных депутата из 436, зарегистрированных в сессионном зале.

Не поддержали принятие Программы фракция Партии регионов – 0, КПУ – 0 и часть фракции НУ-НС. За принятие программы проголосовали БЮТ – 149, НУ-НС – 24, Блок Литвина – 18 и один внефракционный депутат.

Государственная программа экономического и социального развития Украины на 2010 год разработана в соответствии с задачами и положениями Программы деятельности Кабинета министров Украины “Преодоление влияния мирового финансово-экономического кризиса и поступательное развитие”, Декларации целей и задач бюджета на 2010 год (Бюджетной декларации), Прогнозом экономического и социального развития Украины на 2010 год, проектом Стратегии развития Украины “Украина 2020: стратегия национальной модернизации”, Целями Развития Тысячелетия – Украина.

Основной целью Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2010 год является возобновление экономического роста с закладкой инвестиционного фундамента последующего стабильного развития, что станет базовой предпосылкой для решения острых социальных проблем и общего повышения благосостояния населения. Проектом предусмотрено удержание индекса потребительских цен на уровне до 9,7%, уменьшение амплитуды годовых колебаний курса национальной валюты, повышение уровня сбережений населения в банковской системе и восстановление ресурсной базы для кредитования экономики, а также удержание государственного долга относительно ВВП на безопасном уровне в соответствии со статьей 18 Бюджетного кодекса Украины и оптимизация структуры государственного долга для минимизации рисков.

Программой также предусмотрена оптимизация роли государства и устранение препятствий для развития хозяйственной деятельности. В частности, сокращение процедуры учреждения бизнеса до 14 дней, сокращение перечня видов хозяйственной деятельности, которые подлежат лицензированию, реформирование существующей системы технического регулирования и защиты прав потребителей на принципах лучшего международного и европейского опыта. Кроме того, предусмотрено предотвращение и прекращение проявлений антиконкурентных согласованных действий субъектов ведения хозяйства и злоупотреблений монопольным (доминирующим) положением, в первую очередь, на социально важных рынках и повышение уровня оплаты потребителями жилищно-коммунальных услуг до 96%.

В следующем году также предлагалось осуществить оптимизацию количества предприятий государственного сектора экономики, которые не подлежат приватизации и имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства; увеличить количество предприятий государственного сектора экономики, которые возобновили свою платежеспособность в процедурах банкротства и выполнить задания по приватизации государственного имущества, определенные государственным бюджетом, с обеспечением принципов прозрачности.

Программой предусмотрено недопущение уменьшения средней заработной платы работников бюджетной сферы по сравнению с 2009 годом, внедрение нового механизма финансирования охраны памятников архитектуры и градостроения, воссоздание утраченных объектов культурного наследия и сохранение традиционного характера среды исторических населенных пунктов

Запланировано также увеличить количество стадионов, которые отвечают мировым стандартам, на 50%; спортивных площадок – на 20%; спортивных залов – на 10%; помещений для физкультурно-оздоровительных занятий – на 5%. Увеличить в течение года до 14% привлечение детей школьного возраста и молодежи к занятиям в детско-юношеских спортивных школах, создание условий для развития резервного спорта и пополнения состава национальных сборных команд и тому подобное.

Финансы

"Лугансктеполовоз" выставят на повторную продажу в декабре

Фонд государственного имущества Украины планирует выставить на повторную продажу возвращенный в госсобственность 76%-ный пакет акций ОАО «Холдинговая компания "Лугансктепловоз" в декабре этого года.

Об этом говорится в обнародованном на сайте ФГИУ помесячном пообъектном плане-графике приватизации в IV квартале 2009 года.

В соответствии с планом-графиком, 76%-ный госпакет "Лугансктепловоза" будет выставлен на продажу на конкурсе с открытым предложением цены по принципу аукциона.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества ранее объявил конкурс по отбору оценщика возращенного в государственную собственность 76%-ного пакета акций "Лугансктепловоза". Конкурс по отбору оценщика состоится 2 декабря 2009 года.

Fitch понизило рейтинги «ПриватБанка»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинги облигаций класса A эмитентов Ukraine Auto Loan Finance No. 1 PLC и Ukraine Mortgage Loan Finance No. 1 PLC. Оригинатором портфелей автокредитов и ипотечных кредитов по обеим сделкам является ЗАО «ПриватБанк» («B-»/прогноз «негативный»).

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, также агентство подтвердило рейтинги облигаций класса B по обеим указанным сделкам. Прогноз по рейтингам трех классов облигаций в рамках указанных выпусков остается негативным.

В сообщении указывается, что данные рейтинговые действия отражают понижение суверенного рейтинга и странового потолка Украины до уровня «B-» ранее в этом месяце.

«Понижение рейтингов облигаций класса А по двум сделкам было обусловлено преимущественно негативными макроэкономическими тенденциями, а не ухудшением показателей по залоговому обеспечению или снижением кредитной защиты», – сказано в сообщении.

Fitch сохранило негативный прогноз по рейтингам, так как в случае дальнейшего пересмотра суверенного рейтинга и странового потолка Украины может последовать очередное понижение рейтингов облигаций.

Также сообщается, что уровни повышения кредитного качества по облигациям классов A и B по обеим сделкам возросли в результате снижения левереджа. Повышение кредитного качества по сделке с автокредитами составляет 31,8% для облигаций класса A и 10,9% для облигаций класса B, в то время как повышение кредитного качества по более зрелой ипотечной сделке достигло 67% для облигаций класса A и 21,4% для облигаций класса B.

Имеющийся избыточный спред по обеим сделкам остается положительным, хотя Fitch отмечает серьезное увеличение уровней просрочек по кредитам.

ТЭК

Ющенко обратил внимание Медведева на необходимость пересмотра газовых контрактов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обращает внимание Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА на ряд проблем, нуждающихся в безотлагательном решении с целью налаживания взаимовыгодного сотрудничества в газовой сфере.

Об этом говорится в обращении В.ЮЩЕНКО к Д.МЕДВЕДЕВУ, текст которого размещен на официальном сайте главы Украинского государства.

Как отметил Президент Украины, с 1 января 2009 года сотрудничество в газовой сфере осуществляется в соответствии с контрактами купли-продажи газа и о его транзите, подписанными по договоренностям премьер-министров Украины и России 19 января текущего года, между государственными компаниями НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром».

При этом В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что украинская сторона пунктуально осуществляет оплату газа, полученного для потребителей Украины.

Он также заверил, что в период нынешнего отопительного сезона 2009-2010 гг. НАК «Нафтогаз Украины» должным образом обеспечит транзит российского природного газа европейским потребителям. “Для этого в Украине созданы основные технические, ресурсные и кадровые предпосылки: техническое состояние украинской газотранспортной системы соответствует проектным параметрам; в украинских подземных газовых хранилищах к началу отопительного сезона сосредоточены оптимальные объемы газа (около 27 млрд. кубометров), достаточные для обеспечения внутреннего рынка и поддержки транзита; оператор ГТС полностью укомплектован квалифицированным инженерно-техническим персоналом”, - говорится в обращении.

Между тем, отметил Президент, для украинской стороны выполнение своих обязательств является слишком обременительным из-за ряда нерыночных принципов, заложенных в упомянутых контрактах.

В этом контексте В.ЮЩЕНКО акцентировал внимание Д.МЕДВЕДЕВА на пакете вопросов. В частности, по словам главы Украинского государства, за последние три года базовая цена российского природного газа для украинской стороны увеличилась почти втрое и на сегодня превышает среднеевропейскую цену за 1000 кубометров, а ставка за транзит российского природного газа по территории Украины остается неизменной и является в 2,5-3 раза ниже по сравнению с ценой для других европейских стран - транзитеров.

Кроме того, в контракте купли-продажи газа заложен принцип «бери или плати», в то время как контракт о транзите не предусматривает применения принципа «транспортируй или плати», подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Также он констатировал, что контракты предусматривают возможность применения к украинской стороне штрафных санкций в объемах, которые могут превышать даже стоимость приобретенного газа, в то время как не предусмотрены практически никакие санкции к российской стороне за возможное невыполнение своих обязательств.

В.ЮЩЕНКО также подчеркнул, что нерыночные подходы при определении финансово-экономических параметров сотрудничества обусловили дефицит бюджета НАК «Нафтогаз Украины» в 2009 году свыше 4 млрд. дол., в частности из-за недополучения от 2 до 3 млрд. долларов США за услуги по транзиту российского природного газа европейским потребителям.

“Следовательно, практический опыт работы по указанным контрактам на протяжении 10 месяцев свидетельствует о необходимости безотлагательного внесения изменений в отдельные положения настоящих документов”, - отметил Президент Украины.

По его словам, при сохранении контрактов неизменными уже весной следующего года украинская государственная компания не сможет обеспечивать подготовку к следующему отопительному сезону, а, следовательно, будут формироваться потенциальные угрозы относительно надежности поставок газа в Украину и его транзита в другие государства Европы. Очевидно, отметил В.ЮЩЕНКО, что такое развитие событий является нежелательным как для Украины, так и для России и ЕС.

Потому, по его убеждению, для избежания потенциальных проблем в газовом сотрудничестве в формате «Россия - Украина - ЕС» необходимо как можно скорее с учетом европейской практики, приобретенного опыта и договоренностей, достигнутых во время встреч Президентов Украины и Российской Федерации 12 февраля 2008 года и премьер-министров государств, зафиксированных в их совместном Меморандуме от 2 октября 2008 года, вместе проработать и на взаимоприемлемых условиях внести изменения, которые бы дали возможность внедрить единые базовые рыночные принципы формирования основных параметров купли-продажи газа и его транзита.

В частности, Президент Украины считает необходимым:

1) в контракте купли-продажи газа усовершенствовать формулу расчета цены газа для Украины, в частности, установить экономически обоснованные базовую цену и параметры энергоносителей замещения; определить реальный для Украины предельный объем отбора российского природного газа по принципу «бери или плати» (например до 30 млрд. кубометров в год), учитывая технические возможности ГТС относительно поставок и транзита на протяжении года;

2) в контракте об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины усовершенствовать формулу расчета транзитной ставки, в частности, определить экономически обоснованные базовую ставку и инфляционные параметры; установить минимум объемов транзита газа с оплатой по принципу «качай или плати» (например, 100 млрд. кубометров в год);

3) в обоих контрактах предусмотреть симметричные условия ответственности сторон за риски и предусмотреть симметричные экономически обоснованы штрафные санкции до обеих сторон, которые бы стимулировали без нарушений выполнять условия контрактов;

4) дополнить существующие контракты от 19 января 2009 года дополнением о неприменении в 2009 году штрафных санкций из-за недобор украинской стороной законтрактованных объемов российского природного газа.

Ввиду отмеченного, В.ЮЩЕНКО предложил Д.МЕДВЕДЕВУ безотлагательно сформировать двустороннюю совместную рабочую группу, которой поручить как можно скорее проработать и реализовать приведенные предложения.

"Газпром сбыт Украина» подписал договор с «Нафтогазом» на 2010 год

ООО «Газпром сбыт Украина» (дочерняя компания ОАО «Газпром») 13 ноября полностью согласовало и подписало договор купли-продажи природного газа в 2010 году с Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины».

Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе ООО «Газпром сбыт Украина».

В сообщении отмечается, что в соответствии с условиями договора, ООО «Газпром сбыт Украина» в 2010 году приобретет у НАК «Нафтогаз Украины» для последующей реализации предприятиям Украины природный газ в объеме, не превышающем 25% от общего объема импортного природного газа, предназначенного промышленным потребителям Украины.

Договор заключен в рамках выполнения условий контракта купли-продажи природного газа в 2009-2019 годах, подписанного 19 января 2009 года между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины».

Также в сообщении отмечено, что ООО «Газпром сбыт Украина» объявляет о начале договорной компании с промышленными потребителями Украины относительно поставок природного газа в 2010 году. Компания заявляет, что и в дальнейшем будет строить свою работу на четком выполнении взятых на себя коммерческих обязательств.

Рынки

АМК: цены на сжиженный газ снизились до 20%

Антимонопольный комитет Украины (АМК) отмечает снижение цен на сжиженный газ, который используется в качестве моторного топлива, до 20% после возбуждения комитетом дела в отношении семи операторов рынка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности главы АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, комитет намерен учесть этот факт при определении размера штрафов за нарушения.

12 ноября АМК возбудил дело в отношении ОАО "Укрнафта", ДК "Укргазвыдобування", ЗАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ), ООО "ТНК-ВР Коммерс" (Киев), ЗАО "ЛИНИК" (Луганская обл.), ОАО "Нафтохимик Прикарпаття" (Ивано-Франковская обл.) и ОАО “НПК "Галичина" (Львовская обл.).

Поводом к расследованию на рынке сжиженного газа стал резкий рост цен на этот вид топлива. Так, в октябре - начале ноября текущего года цена продажи сжиженного газа на аукционах поднялась на 72% - до 8 тыс. грн. за тонну. В то же время, мировые цены выросли на 12%, что в пересчете по курсу гривни к доллару составляло около 5,3 тыс. грн. за тонну. В итоге, в рознице сжиженный газ подорожал на 60%.

АМК разработает порядок расчета стоимости проездных билетов

Антимонопольный комитет Украины (АМК) заявляет, что в ближайшее время будет разработан порядок расчета стоимости проездных билетов.

«Мы не смирились с тем, что у нас нет в Украине методики порядка внедрения проездных билетов. На сегодня, к сожалению, некоторые руководители местных органов власти пользуются этим», – сказал исполняющий обязанности председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

При этом А.МЕЛЬНИЧЕНКО добавил: «Мы настояли на том, чтобы два министерства (МинЖКХ и Минтранс – УНИАН) разработали соответствующий порядок. Это предложение было поддержано первым вице-премьер-министром Украины Александром ТУРЧИНОВЫМ. Есть соответствующее поручение, есть решение Антимонопольного комитета, и такой порядок будет в ближайшее время разработан».

Напомним, в начале октября этого года Кабинет Министров обязал Министерство транспорта и связи и Министерство жилищно-коммунального хозяйства установить порядок определения стоимости билетов длительного действия для проезда в городском пассажирском транспорте.

В частности, Минтранс должен разработать методику формирования стоимости билетов длительного действия на проезд в метро и автобусе, а МинЖКХ – в троллейбусе и трамвае. Разработанные в месячный срок порядки определения тарифов должны быть обнародованы на веб-сайтах министерств.

АМК рассмотрит дела по торговым сетям и оптовым поставщикам лимонов, чеснока и лука

Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение девяти дел против торговых сетей и оптовых поставщиков за антиконкурентные действия на рынках торговли лимонами, чесноком и луком.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, ситуация вокруг эпидемии гриппа в стране создала повышенный спрос на традиционные средства его профилактики, такие как лимоны, чеснок и лук. В связи с этим, произошло естественное повышение цен на эти товары.

Так А.МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что хотя цена, по которой лимоны импортировались в Украину, на протяжении октября - начала ноября этого года оставалась неизменной, отдельные оптовые поставщики увеличили оптово-отпускную цену в 1,5 - 2,3 раза, в некоторых торговых сетях розничные цены на лимоны выросли в 1,6 - 2,3 раза.

При этом торговые надбавки у отдельных предприятий выросли в 2 - 2,7 раза и достигли 260-300%. Цены на чеснок в отдельных случаях увеличились в 1,6 - 2 раза.

Также А.МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что, кроме рассмотрения девяти дел, органами АМК выданы 103 требования по снижению цен на лимоны, чеснок и лук до экономически обоснованного уровня.

Во исполнение этих требований достигнуто снижение цен на лимоны в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Черкасской и других областях, а также в г. Киеве.

А.МЕЛЬНИЧЕНКО также добавил, что органы АМК продолжают расследование на рынках этих продуктов питания, решения по этим делам приняты в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, ранее Антимонопольный комитет возбудил дело по факту необоснованного повышения цен на территории Украины на чеснок, лук и лимоны.

Кроме того, комитет также начал сотрудничество с супермаркетами по этому делу.

Столица

«Киевводоканал» ограничит водоснабжение столицы

ОАО «АК «Киевводоканал» вынуждено будет в ближайшее время ограничить водоснабжение в столице или даже прекратить его, а также прекратить очищение стоков, если АК «Киевэнерго» и Киевская городская государственная администрация (КГГА) не решать проблему взаиморасчетов предприятий, поставляющих услуги горячего и холодного водоснабжения.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «АК «Киевводоканал» Виталий НАЙДЮК.

По его словам, сегодня деятельность «Киевводоканала» практически заблокирована из-за ареста счетов предприятия со стороны «Киевэнерго» по причине формирования задолженности за электроэнергию в размере более 300 млн. грн. Водоканал сегодня не имеет возможности закупать реагенты для очистки воды и стоков, на закупку которых необходимо до 240 тыс. грн. в месяц, а также не может осуществлять расчеты с поставщиками. В запасах предприятия осталось реагентов на пять дней работы.

«В связи с этим предприятие уже сегодня рассматривает вопрос перехода на ограничение водоснабжения потребителей столицы, а руководство Бортнической станции аэрации рассматривает вопрос недопущения выброса стоков в Днепр», – добавил он.

В.НАЙДЮК также отметил, что «Киевэнерго» в данном вопросе занял безапелляционную позицию. «Компания не идет на переговоры по рассрочке или реструктуризации задолженности, вместе с тем, имея в своем обслуживании центральные тепловые пункты, будучи фактически производителем горячей воды, годами не выполняет распоряжение КГГА и не рассчитывается перед водоканалом за снабжение пунктов холодной водой», – сказал он и добавил, что вследствие этого потери водоканала ежемесячно составляют 16 млн. грн., а эти средства должны направляться на расчеты по долгам перед «Киевэнерго».

В.НАЙДЮК сообщил, что администрация водоканала направила открытое письмо председателю КГГА Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ с требованием немедленно вмешаться в сложившуюся ситуацию, чтобы не допустить прекращения водоснабжения, определить окончательного производителя горячей воды в столице и решить проблемы взаиморасчетов между предприятиями.

Директор департамента эксплуатации водопроводного хозяйства ОАО «АК «Киевводоканал» Владимир ДРАГАН, в свою очередь, отметил, что решение данной проблемы заключается в осуществлении взаиморасчетов. «КГГА необходимо рассчитаться по долгам перед «Киевводоканалом», «Киевэнерго» – перед «Киевводоканалом», а «Киевводоканалу» – перед «Киевэнерго» – и все, вопрос будет решен», – резюмировал В.ДРАГАН.

«Киевводоканал» готов стать единым производителем горячей воды

ОАО «АК «Киевводоканал» заявляет о готовности стать единым производителем горячей воды в столице.

По словам Виталия НАЙДЮКА, в условиях наращивания долгов со стороны АК «Киевэнерго» перед «Киевводоканалом» за холодное водоснабжение центральных тепловых пунктов, где энергопоставляющая компания производит горячую воду, водоканал готов сам выступить в роли производителя указанной услуги.

«Киевводоканал» готов взять в обслуживание центральные тепловые пункты, которые являются собственностью общины Киева, быть производителем не только холодной, но и горячей воды и нести полную ответственность за водоснабжение в городе», – сказал он.

Директор департамента эксплуатации водопроводного хозяйства ОАО «АК «Киевводоканал» Владимир ДРАГАН, в свою очередь, отметил, что такое перераспределение производительных функций позволило бы предприятию зарабатывать дополнительные средства и улучшило бы финансовое положение водоканала.

«Киевводоканал» сегодня не получает средства за холодную воду, которую мы поставляем для производства горячей воды. В месяц это порядка 16 млн. грн. Если с нами будут рассчитываться и за услугу производства горячей воды, я думаю, финансовое положение предприятия значительно улучшится», – пояснил он.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,14 грн./долл., продают – по 8,20 грн./долл., курс незначительно повысился по сравнению с 18 ноября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,08-8,17 грн./долл., по продаже – в пределах 8,18-8,22 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках также немного повысился по сравнению с 18 ноября – до 12,10/12,30 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,96-12,21 грн./евро, по продаже – в пределах 12,23-12,35 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 18 ноября, понизился на 0,3% и составляет в среднем 0,2721 грн./рубль, курс продажи не изменился – 0,2854 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,2835 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,284-0,291 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,14 грн./долл., продажи – 8,20 грн./долл. Курс повысился на 0,2% со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,10-8,16 грн./долл., по продаже – в пределах 8,18-8,23 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева немного повысился, по сравнению с 18 ноября, и составляет 12,15/12,28 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,00-12,20 грн./евро, по продаже – в пределах 12,23-12,35 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 18 ноября, повысился на 0,3% и сегодня составляет 0,2740 грн./рубль, курс продажи не изменился – 0,2861 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,2835 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,285-0,291 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 19 ноября, составляет: гривни к доллару США – 7,9909, к евро – 11,951989, к российскому рублю – 0,27827.