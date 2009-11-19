Ющенко: торговые отношения Украины и Грузии надо либерализировать

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает необходимость либерализации торгово-экономических отношений между Украиной и Грузией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с Президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ.

По его словам, либерализация рынка и создание зоны свободной торговли между двумя странами пойдет на пользу и Украине, и Грузии.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что в ходе сегодняшних переговоров украинская сторона затронула вопрос об отмене акцизных ограничений для украинских производителей на грузинском рынке, в том числе производителей табачной продукции.

Также В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что в первой половине следующего года состоится заседание двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическим отношениям, во время которого будет сформирован план экономического сотрудничества между Украиной и Грузией.