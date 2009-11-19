В Крыму мужчина в медицинской повязке ограбил АЗС

15:10, 19 ноября 2009
Разное
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Через час был задержан

В Крыму человек в медицинской повязке совершил вооруженное нападение на АЗС "Лукойл", расположенную на Керченском шоссе в Феодосии.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в АРК.

По данным правоохранителей, ограбление было совершено вечером 15 ноября.

"Неизвестный мужчина, угрожая пистолетом, потребовал выручку. Получив желаемое – 3 тыс. 300 грн., преступник скрылся. Через час подозреваемого в совершении преступления задержали, под утро он уже давал показания следователю», - говорится в сообщениии.

В настоящее время установлено, что 49-летний житель одного из сел Судака вооружился револьвером системы "наган" калибра - 7,62 мм и, спрятав лицо под медицинской повязкой и капюшоном от куртки, потребовал деньги от оператора АЗС. Под дулом направленного на него пистолета сотрудник заправочной станции выложил на прилавок требуемую выручку. Схватив деньги, грабитель удалился в сторону ближайших многоэтажек, сказано в сообщении.

Также в ходе оперативно-розыскных мероприятий недалеко от села Солнечная долина в схроне была обнаружена и изъята винтовка "KRUP-ESSEN" калибром 5,6 мм и 1416 патронов к ней, винтовка "МОСИНА" калибра 7,62 мм и 176 патронов к ней, 94 патрона калибра 5,45 мм и 27 револьверных патрона калибра 7,62 мм. Все вышеуказанное принадлежит задержанному за совершение разбойного нападения на АЗС феодосийцу.

По данному факту проводятся следственные действия, выясняются все обстоятельства происшедшего.

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