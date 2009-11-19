В Верховной Раде объявлен перерыв до 17.40

В Верховной Раде по требованию фракций БЮТ и “Наша Украина – Народная самооборона” объявлен перерыв до 17.40.

Как передает корреспондент УНИАН, заявление фракций о перерыве зачитал председательствующий на заседании первый вице-спикер парламента Александр ЛАВРИНОВИЧ.

Он добавил, что документ подписали уполномоченные фракций – от БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН, от НУ-НС Александр ТРЕТЬЯКОВ.

Перед этим А.ЛАВРИНОВИЧ отказывался объявить перерыв по требованию этих фракций, поскольку заявление от НУ-НС подписал Николай МАРТЫНЕНКО, а А.ЛАВРИНОВИЧ заявил, что он не является уполномоченным фракции НУ-НС.