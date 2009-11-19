Премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН прибыл в Крым для участия в заседании Комитета по экономическому сотрудничеству российско-украинской межгосударственной комиссии.

Как сообщил по телефону корреспонденту УНИАН сотрудник пресс-службы Совета министра Крыма, руководителя российского правительства в аэропорте «Симферополь» встречали руководители автономии.

Как передает корреспондент УНИАН, во второй половине дня на трассе неподалеку от въезда в аэропорт дежурили активисты Русской общины Крыма.

Несколько десятков человек держали флаги Крыма, портреты В.ПУТИНА и большой баннер с надписью «Навеки с Россией».

Неподалеку от них находилась инициативная группа – более 200 человек. Эти люди выступали под транспарантами с лозунгами против Юлии ТИМОШЕНКО (например: «Тимошенко – кризис – беда!»). У них не было партийной символики, а при этом на многих активистах были надеты дождевики с символикой Партии регионов.

Крым встретил премьеров стран СНГ непогодой – весь день было пасмурно и периодически шел дождь.