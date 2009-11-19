В Львове «Спрут» отсоединит от канализации 100 квартир

18:40, 19 ноября 2009
Разное
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В Львове на протяжении двух дней специалисты «Полтававодоканала» с помощью прибора «Спрут» отсоединят от канализации, по меньшей мере, 100 квартир львовян-должников.

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Коммунального предприятия «Львовводоканал».

Как отмечается в сообщении, больше всего должников оказалось в Шевченковском и Железнодорожном районах Львова.

«Полтавчане также подсоединят к канализации 9 квартир, которые за долги были отсоединены от канализации еще в июле», - сообщили в «Львовводоканале».

Как проинформировал УНИАН начальник службы сбыта услуг этого предприятия Олег КАПКО, на протяжении 2008-2009 годов в Львове состоялось 7 кампаний по принудительному отключению должников от канализации специалистами «Полтававодоканала». За этот период было отсоединено от канализации больше 750 квартир неплательщиков, общая сумма долга которых превышала 1,4 млн. грн.

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