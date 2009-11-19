Валенса критикует процедуру выборов первого "президента" ЕС

Экс-президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в четверг выступил с резкой критикой процедуры выборов первого "президента" Европейского Союза.

Консультации по поводу персоналий, которые возглавят Евросоюз в ближайшем будущем, активизировались после того, как 2 ноября президент Чехии Вацлав Клаус поставил подпись под Лиссабонским договором, завершив тем самым процесс его ратификации членами ЕС.

Лиссабонский договор, вступающий в силу с 1 декабря, предусматривает ряд институциональных реформ Евросоюза, включая введение новых руководящих постов. Лидеры ЕС соберутся в четверг за рабочим ужином в Брюсселе, что избрать европейского политика, который станет "лицом" ЕС.

"Не так я представлял себе исторические выборы президента ЕС. Вместо прозрачных и ясных правил, мы имеем закулисные игры и разговоры за закрытыми дверями. Избранному таким образом президенту трудно будет рассчитывать на поддержку народов и позицию настоящего лидера Европы", - написал Валенса в своем комментарии к выборам "президента" ЕС.

По мнению бывшего польского лидера, пост "президента" ЕС является в первую очередь символом, который показывает, что государства Евросоюза хотят идти в одном направлении под руководством мудрого, сильного человека. "Вместо этого мы наблюдаем неясную бюрократическую игру", пишет Валенса. Нет даже официальной презентации кандидатов, которые, может быть, и хотели бы представить свои программы, но боятся, отмечает экс-президент Польши. Что это за выборы, "когда кандидат не борется за победу, не представит своего видения, боится проигрыша и трудного возвращения домой?", спрашивает Валенса. "Нельзя быть немножко беременным. А Евросоюз и кандидаты (на пост президента), похоже, хотят и пробуют ими быть", комментирует экс-президент Польши процедуру выборов.

Валенса считает, что "закрытую закулисную процедуру выборов президента ЕС"можно отнести к проблемам "переходного периода". После того, как вступит в силу Лиссабонский договор, можно было бы поправить механизм выборов. Бывший президент Польши убежден, что новый президент ЕС, хотя и избранный не совсем демократическим путем, "должен видеть дальше окна своего кабинета и напоминать Евросоюзу об истинно фундаментальных вещах для Европы". Премьер-министра Бельгии Хермана Ван Ромпея, которого называют фаворитом в списке кандидатов на пост первого "президента Европы", поддерживают "тяжеловесы"Евросоюза - Франция и Германия. Сам 62-летний Ван Ромпей заявил ранее, что не сможет отказаться от предложения занять это кресло, если лидеры ЕС примут такое "консенсусное решение". В условном списке претендентов на новый высший руководящий пост в структуре органов власти ЕС, который вводятся Лиссабонским договором, предусматривающим ряд институциональных реформ ЕС, фигурируют более десятка фамилий. До сих пор среди членов ЕС не было консенсуса в отношении кандидатур претендентов. Кадровое решение будет приниматься так называемым "квалифицированным большинством", что дает преимущество крупным странам ЕС, которые имеют большее количество голосов. Помимо Ван Ромпея, главными претендентами политологи называют глав правительств Люксембурга и Нидерландов Жана-Клод Юнкера и Яна Петера Балкененде. Другие потенциальные кандидаты - бывшие премьер-министры Великобритании, Финляндии, Бельгии и Испании - Тони Блэр, Пааво Липпонен и Марти Ахтисаари, Ги Верхофстадт и Фелипе Гонсалес, экс-президенты Ирландии, Латвии и Чехзии Мэри Робинсон, Вайра Вике-Фрейберга и Вацлав Гавел, а также бывший канцлер Австрии Вольфганг Шюссель и экс-глава Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. Премьер-министр председательствующей в ЕС Швеции Фредерик Рейнфельдт заявлял ранее, что должность "президента ЕС" должен занять политик, имеющий в прошлом опыт управления кабинетом министров, сообщает РИА Новости.