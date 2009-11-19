Участие в экономических проектах в Поти перспективно для Украины

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден в перспективности украинско-грузинского сотрудничества в контексте создания свободной индустриальной зоны в городе Поти.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал сегодня во время участия вместе с Президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ в презентации проекта свободной индустриальной зоны в Поти.

«Я абсолютно разделяю тот интерес к проекту, который существует и в украинских, и в международных кругах... и убежден, что украинское деловое сообщество откликнется на эту позицию, и мы примем самое активное участие в развитии этой индустриальной зоны», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Глава государства уточнил, что для Украины участие в проектах в Поти является перспективным, в частности с точки зрения развития новой транзитной политики, ведь важным элементом свободной индустриальной зоны должна стать паромная переправа Керчь-Поти. По предварительным подсчетам, полноценное функционирование этого маршрута уже в ближайшей перспективе позволит существенно увеличить объемы перевозок между нашими странами (до 50%) и сократить их сроки. «В ближайшие два года мы ставим целью вдвое развить мощности паромной переправы Керчь-Поти», - сообщил Президент.

Он также отметил перспективность участия Украины в проектах свободной индустриальной зоны в контексте украинско-грузинских переговоров о либерализации транспортной политики и финансовых нагрузок. «Мы близки к унификации этой политики», - убежден В.ЮЩЕНКО.

Отдельно Президент указал на то, что регион может выполнять уникальную миссию в вопросе поставки энергоносителей в страны ЕС, развивая проект Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора. Президент напомнил, что 10 января в Тбилиси состоится энергетический саммит, цель которого – «сформировать общность взглядов стран-участниц «Восточного партнерства» на развитие ЕАНТК». «Я убежден, мы найдем абсолютно общую позицию по данному вопросу, и этот проект будет поддержан», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он добавил, что Украина вскоре, очевидно, также будет работать над формированием таких же индустриальных зон, которые будут гармонично дополнять этот проект.

«Я всячески призываю деловые круги и Украины, и других государств откликнуться на эти инициативы», - сказал Президент.

***Территория свободной зоны составляет около 300 гектаров причерноморской части г. Поти (Западная Грузия). Общая сумма инвестиций в СИЗ составляет около 200 млн. дол., в т.ч. инвестиции в развитие инфраструктуры Потийского морского порта. Надзор за деятельностью СИЗ будет осуществлять правительство Грузии.