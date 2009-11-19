Главное на 19 ноября 2009 г.

Хроника дня

*** Главные новости второй половины дня: ВР не приняла в первом чтении проект Госбюджета на 2010 г.; индекс производства базовых отраслей Украины в октябре составил «минус» 14,3%, за 10 месяцев – «минус» 23,4%; в Ливадийском дворце проходит встреча Путина и Тимошенко

Бюджет: Верховная Рада Украины отказалась принять в первом чтении проект Государственного бюджета Украины на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, принятие в первом чтении проекта Госбюджета осуществляется путем одобрения выводов и предложений Верховной Рады к проекту закона о Государственном бюджете Украины на 2010 год. За принятие соответствующего постановления проголосовали только 189 народных депутатов из 435, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением поручено Кабинету министров Украины при доработке проекта закона о Государственном бюджете на 2010 год рассмотреть обобщенные предложения народных депутатов, депутатских фракций и комитетов Верховной Рады в указанный законопроект; уточнить основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2010 год и внести изменения в соответствующие показатели проекта бюджета на 2010 год; внести сбалансированные предложения, касающиеся учета положений Закона от 20 октября 2009 года «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы».

Поручено правительству также доработать проект закона о Государственном бюджете на 2010 год с учетом одобренных Бюджетных выводов Верховной Рады и подать его на рассмотрение Верховной Рады в двухнедельный срок со дня вступления в силу данного Постановления.

Согласно бюджетным выодам, рекомендовано предусмотреть, что государственные предприятия, в том числе хозяйственные общества (кроме банков), в уставном фонде которых государству принадлежит 50 и больше процентов акций (частей, паев), осуществляют привлечение внутренних долгосрочных (больше одного года) и внешних кредитов (займов), предоставляют гарантии или являются поручителями по таким обязательствам по согласованию с Министерством финансов Украины, осуществляют привлечение внутренних краткосрочных (до одного года) кредитов (займов), предоставляют гарантии или являются поручителями по таким обязательствам по согласованию с соответствующими центральными органами исполнительной власти, к сфере управления которых они принадлежат.

Предусмотрено, что министр финансов имеет право в пределах текущего бюджетного периода осуществлять размещение временно свободных средств единого казначейского счета и средств валютных счетов государственного бюджета на депозитах или путем приобретения государственных ценных бумаг с дальнейшим возвращением таких средств до конца текущего бюджетного периода. Министр финансов Автономной Республики Крым, руководитель местного финансового органа имеет право по решению Верховной Рады Автономной Республики Крым, соответствующего местного совета в пределах текущего бюджетного периода осуществлять на конкурсных принципах размещение временно свободных средств местных бюджетов на депозитах или путем приобретения государственных ценных бумаг, ценных бумаг, эмитированных Автономной Республикой Крым, соответствующим местным советом, с дальнейшим возвращением таких средств до конца текущего бюджетного периода. Порядок осуществления операций, предусмотренных этой статьей, определяется Кабинетом министров Украины. Договор о приобретении государственных ценных бумаг, ценных бумаг, эмитированных Автономной Республикой Крым, соответствующим местным советом, согласно этой статье, должен содержать положение о выполнении лицами, заключившими настоящий договор, обязательство, касающееся обратной продажи/покупки таких ценных бумаг до конца текущего бюджетного периода.

Также предлагается разрешить покупателям - иностранным инвесторам в процессе приватизации государственного имущества осуществлять оплату стоимости такого имущества в свободно конвертированной иностранной валюте в порядке и случаях, определенных Кабинетом министров Украины совместно с Национальным банком Украины.

Выводами также предлагается до согласования с Комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета перераспределение (передачу) бюджетных назначений запретить внесение изменений в роспись государственного бюджета и смет распорядителей средств государственного бюджета и осуществления расходов государственного бюджета, которые связаны с таким перераспределением (передачей) бюджетных назначений.

Также предусмотрено, что если из соответствующего местного бюджета осуществляются расходы, которые должны проводится согласно Бюджетному кодексу Украины и данным Законом из другого бюджета, такое действие квалифицируется как нецелевое использование бюджетных средств (кроме расходов, которые направляются на материально-техническое обеспечение заведений образования, культуры, здравоохранения и органов внутренних дел).

Кроме того, рекомендовано Кабинету министров при доработке проекта закона о государственном бюджете Украины на 2010 год учесть действующие положение Бюджетного кодекса Украины; одновременно с представлением проекту закона о государственном бюджете Украины на 2010 год подать дополнительно законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам налогообложения. Правительство также должно вместе с Национальным банком Украины согласовать прогноз обменного курса гривни к доллару США на 2010 год, на основе которого обсчитываются показатели проекта бюджета на 2010 год; по результатам установления на следующий год цены на импортированный природный газ уточнить основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2010 год и показатели проекта бюджета на 2010 год; усовершенствовать государственное регулирование цен на основные продукты питания, другие товары первой необходимости, лекарства, услуги жилищно-коммунального хозяйства и связи путем внесения изменений в соответствующие нормативно-правовые акты.

Также Кабмину поручено предусмотреть финансовую поддержку антикризисных мероприятий, направленных на поддержку секторов экономики; осуществить анализ налогового долга государственных предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, 100 процентов акций которых принадлежат государству, и внести предложения относительно его погашения, в том числе путем покрытия расходов на техническое переоснащение таких государственных предприятий; дополнительно согласовать с Национальным банком Украины сумму средств, вносящихся в 2010 году в государственного бюджета от превышения сметных доходов над сметными расходами Национального банка Украины; урегулировать вопрос погашения части задолженности Кабинета министров Украины перед Национальным банком Украины по кредитам, полученным для финансирования дефицита государственного бюджета Украины в 1994-1996 годах.

Рекомендовано правительству предоставить информацию относительно реальности объема поступления средств от приватизации государственного имущества в 2010 году, и перечень предприятий, подлежащих приватизации в следующем году; рассмотреть размеры основных социальных стандартов, исходя из реальных возможностей бюджета и т.п.

Макропоказатели: Индекс производства базовых отраслей Украины в октябре составил «минус» 14,3%, за 10 месяцев – «минус» 23,4% – Нацбанк По оценкам Департамента экономического анализа и прогнозирования Национального банка Украины (НБУ), в октябре т.г. падения производства базовых отраслей экономики Украины увеличилось до «минус» 14,3% в годовом исчислении, по сравнению с «минус» 10,1% в сентябре т.г. За 10 месяцев т.г. падение замедлилось до «минус» 23,4%, по сравнению с показателем за январь-октябрь 2008 г. (за 9 месяцев – «минус» 24,1%).

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

«С начала года наблюдается тенденция замедления падения со значительной волатильностью показателей в последние месяцы, вызванной динамикой сельского хозяйства, - говорится в сообщении. - Постепенное возобновление мировой экономики позитивно повлияло на динамику экспортноориентированных отраслей и, соответственно, промышленное производство в целом».

Указывается, что падение промышленного производства за 10 месяцев замедлилось до 26,4%, сравнительно с 28,4% за 9 месяцев. Снижение в октябре составило 6,2% в годовом измерении, сравнительно с 18,4% в сентябре. «Дополнительным фактором подобной динамики показателей в годовом измерении, по нашим оценкам, является статистический эффект базы сравнения прошлого года (падение в октябре за исключением сезонного фактора составляло 3,1%)», - подчеркивают в НБУ.

В сельскохозяйственном производстве продолжился рост в кумулятивном измерении (0,1% за 10 месяцев), однако в октябре произошло существенное падение объемов производства – по оценкам НБУ, около 28% в годовом измерении. Такая динамика показателей объясняется сдвигом во времени на более поздние периоды пиковых значений сбора и переработки урожая, по сравнению с предыдущим годом. Если в 2008 году основной урожай был собран в июле-августе, то в 2009 году сбор начался позже, а основной урожай был собран в августе-сентябре.

По данным Нацбанка, снижение объема производства растениеводства за 10 месяцев составляло 1,7%. Высокий урожай зерновых культур в прошлом году обуславливает позитивную динамику животноводства в текущем году – за 10 месяцев прирост производства в данном секторе составил 3,2%.

В НБУ отмечают, что в сфере услуг последние месяцы наблюдается незначительное улучшение ситуации. Объем реализованных услуг в сентябре снизился на 19% в годовом измерении против 20,6% в августе, в основном благодаря сохранению темпов роста номинальной заработной платы – 2,5% в годовом измерении в августе и сентябре.

Как сообщал УНИАН, с начала 2009 года Департамент экономического анализа и прогнозирования Нацбанка Украины для оперативной оценки состояния экономики начал рассчитывать индекс производства базовых отраслей (нарастающим итогом с начала года). Для расчета указанного показателя используются данные по динамике видов экономической деятельности, которые составляют более 40% ВВП.

Справка УНИАН. Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в I, II и III кварталах текущего года против аналогичных периодов 2008 года составило 15,9%, 17,8% и 20,3%, соответственно.

Финансы: Мировой спрос на золото в 3-м квартале возрос на 15% Мировой спрос на золото в третьем квартале 2009 года возрос на 15% - до 800,3 тонны (24,7 миллиарда долларов в денежном эквиваленте) по сравнению с апрелем-июнем текущего года на фоне повышающегося интереса инвесторов к золоту как к долгосрочному активу, говорится в опубликованном в четверг отчете производственного союза ведущих золотодобывающих компаний World Gold Council (WGC).

Тем не менее, по сравнению с июлем-сентябрем 2008 года, спрос на золото в отчетный период упал на 34%. Эксперты WGC объясняют падение беспрецедентно сильным спросом на драгоценный металл в прошлом году, когда инвесторы, напуганные обвалом мировых фондовых площадок, переводили свои активы в стабильное золото. Так, данный показатель сократился лишь на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года.

По данным отчета, рост общего спроса на золото в июле-сентябре текущего года в основном происходил за счет увеличения спроса на украшения, а также инвестиционного спроса на золото. В частности, спрос на украшения в июле-сентябре возрос на 17% по сравнению со вторым кварталом текущего года. В свою очередь, общий инвестиционный спрос на золото достиг 227,2 тонны, продемонстрировав рост по сравнению с апрелем-июнем 2009 года, однако упав на 46% против уровня аналогичного периода прошлого года. При этом промышленный инвестиционный спрос на золото прибавил 6% с прошлого квартала. "В этом квартале спрос - уверенный и крепкий, что подталкивает цену на золото вверх.

Первые признаки восстановления экономики и увеличения доверия потребителей повлияли на повышение спроса на украшения, а также промышленных инвестиций в золото по сравнению с прошлым кварталом", - прокомментировал ситуацию на рынке драгметаллов глава WGC Арам Шишманиан (Aram Shishmanian). Также он дал оптимистичный прогноз относительно развития спроса на золото. "Уровень спроса в абсолютном выражении, вероятно, будет поддерживаться неопределенностью экономического развития, беспокойством (инвесторов) по поводу инфляции и (их) стремлением к диверсификации активов. В официальном секторе мы ожидаем, что центральные банки продолжат диверсифицировать свои долларовые активы в пользу золота", - заявил глава WGC. передает РИА Новости.

Международные отношения: В Ливадийском дворце проходит встреча премьеров Украины и России

В Ливадийском дворце проходит встреча премьер-министров Украины и России Юлии ТИМОШЕНКО и Владимира ПУТИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, встреча началась 19.25. Она проходит в формате тет-а-тет.

Затем премьер-министры двух стран проведут встречу в узком кругу, после чего начнется 5-е заседание Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии под председательством премьеров двух стран.

Как сказал журналистам вице-премьер России Алексей КУДРИН, российская делегация прилетела в Украину позже запланированного времени, поскольку затянулось заседание наблюдательного совета «Внешэкономбанка», которое проводил В.ПУТИН.

Как сообщал УНИАН, встреча Ю.ТИМОШЕНКО и В.ПУТИНА планировалось на 16.20, однако в связи с задержкой вылета премьер-министра России ее начало было перенесено.

Торговые отношения Украины и Грузии надо либерализировать - Ющенко Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает необходимость либерализации торгово-экономических отношений между Украиной и Грузией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с Президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ.

По его словам, либерализация рынка и создание зоны свободной торговли между двумя странами пойдет на пользу и Украине, и Грузии.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что в ходе сегодняшних переговоров украинская сторона затронула вопрос об отмене акцизных ограничений для украинских производителей на грузинском рынке, в том числе производителей табачной продукции.

Также В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что в первой половине следующего года состоится заседание двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическим отношениям, во время которого будет сформирован план экономического сотрудничества между Украиной и Грузией.

Участие в экономических проектах в Поти перспективно для Украины - Ющенко Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден в перспективности украинско-грузинского сотрудничества в контексте создания свободной индустриальной зоны в городе Поти.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал сегодня во время участия вместе с Президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ в презентации проекта свободной индустриальной зоны в Поти.

«Я абсолютно разделяю тот интерес к проекту, который существует и в украинских, и в международных кругах... и убежден, что украинское деловое сообщество откликнется на эту позицию, и мы примем самое активное участие в развитии этой индустриальной зоны», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Глава государства уточнил, что для Украины участие в проектах в Поти является перспективным, в частности с точки зрения развития новой транзитной политики, ведь важным элементом свободной индустриальной зоны должна стать паромная переправа Керчь-Поти. По предварительным подсчетам, полноценное функционирование этого маршрута уже в ближайшей перспективе позволит существенно увеличить объемы перевозок между нашими странами (до 50%) и сократить их сроки. «В ближайшие два года мы ставим целью вдвое развить мощности паромной переправы Керчь-Поти», - сообщил Президент.

Он также отметил перспективность участия Украины в проектах свободной индустриальной зоны в контексте украинско-грузинских переговоров о либерализации транспортной политики и финансовых нагрузок. «Мы близки к унификации этой политики», - убежден В.ЮЩЕНКО.

Отдельно Президент указал на то, что регион может выполнять уникальную миссию в вопросе поставки энергоносителей в страны ЕС, развивая проект Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора. Президент напомнил, что 10 января в Тбилиси состоится энергетический саммит, цель которого – «сформировать общность взглядов стран-участниц «Восточного партнерства» на развитие ЕАНТК». «Я убежден, мы найдем абсолютно общую позицию по данному вопросу, и этот проект будет поддержан», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он добавил, что Украина вскоре, очевидно, также будет работать над формированием таких же индустриальных зон, которые будут гармонично дополнять этот проект.

«Я всячески призываю деловые круги и Украины, и других государств откликнуться на эти инициативы», - сказал Президент.

***Территория свободной зоны составляет около 300 гектаров причерноморской части г. Поти (Западная Грузия). Общая сумма инвестиций в СИЗ составляет около 200 млн. дол., в т.ч. инвестиции в развитие инфраструктуры Потийского морского порта. Надзор за деятельностью СИЗ будет осуществлять правительство Грузии.

Таможня: Уволен один из первых заместителей главы Гостаможслужбы

С должности первого заместителя главы Государственной таможенной службы Украины уволен Анатолий ГУТНЫК в связи с сокращением количества должностей первых заместителей главы службы.

Это предусмотрено распоряжением Кабинета Министров Украины от 18 ноября 009 г. №1364-р, размещенным на официальном сайте правительства.

ТЭК: Сжиженный газ на аукционе УАБ подешевел на 4,3% Средняя цена реализации сжиженного газа 18 ноября на коммерческом аукционе №407 на Украинской аграрной бирже (УАБ) снизилась на 4,3%, по сравнению с предыдущим аукционом №406 от 16 ноября (5735,3 грн. за тонну), до 5491,1 грн. за тонну.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре УАБ.

В сообщении отмечается, что на аукционе были реализованы 0,307 тыс. тонн сжиженного газа для нужд населения на общую сумму 1 млн. 685,760 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, средняя цена реализации сжиженного газа 16 ноября на коммерческом аукционе №406 на УАБ снизилась на 14,4%, по сравнению с предыдущим аукционом №405 от 13 ноября (6700 грн. за тонну), до 5735,3 грн. за тонну.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.

Транспорт: УЗ назначила 11 дополнительных поездов на Новый год и Рождество

Железные дороги Украины по состоянию на 18 ноября уже назначили 11 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

В частности, по три поезда назначили Юго-Западная, Приднепровская и Донецкая железные дороги и два — Одесская; 9 поездов назначили российские железнодорожники. Работа по изучению спроса и назначение дополнительных поездов на наиболее популярные направления продолжаются.

Согласно сообщению, билеты на предновогодние дни уже появились в продаже в железнодорожных кассах.

В ведомстве напоминают, что реализация проездных документов начинается за 45 суток до даты поездки.

Эпидемия: “Грипп А/H1N1” подтвержден в Украине у 225 человек - Минздрав

В Украине диагноз “грипп А/H1N1” подтвержден у 225 человек, в том числе у 17 умерших.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Украины Василий ЛАЗОРИШИНЕЦ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"У нас было проведено исследование образцов 1168 тысяч человек, из них у 225 подтверждено, что это грипп вируса А/H1N1. Среди умерших официально на грипп А подтвержден 21 случай и 17 – на вирус “калифорнийского” гриппа", - сказал В.ЛАЗОРИШИНЕЦ.

По его словам, лабораторными исследованиями за последние сутки в двух случаях вирус А/H1N1 не подтвердился.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 18 ноября в Украине в результате гриппа и острых респираторных вирусных инфекций умерли 344 человека, в частности, за последние сутки - 18.

По данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 18 ноября, всего в Украине зарегистрировано 1 млн. 502 тыс. 345 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Госпитализированными за все время эпидемии (с 29 октября) были 85 тыс. 904 человека. 233 человека находятся в отделениях реанимации, 42 – на искусственной вентиляции легких.

Эпидемический порог превышен в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ривненской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях, а также в Киеве.