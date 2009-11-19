"Президентом" Евросоюза будет назначен премьер-министр Бельгии

Препятствий для назначения премьер-министра Бельгии Хермана Ван Ромпея "президентом" Евросоюза больше нет, сообщил в пятницу РИА Новости дипломатический источник в Совете ЕС. По словам собеседника агентства, он на сто процентов уверен, что Ван Ромпей будет назначен в четверг на главный руководящий пост ЕС.

"Поддержав кандидатуру британки Кэтрин Эштон (действующий еврокомиссар по торговле) на пост верховного представителя ЕС по внешней политике, главы восьми правительств стран ЕС, представляющие партии социалистов, сняли основное препятствие на пути Ван Ромпея", - сказал собеседник РИА Новости.

По его словам, "при этом раскладе" против кандидатуры 62-летнего бельгийца не имеет возражений Великобритания и Швеция, которые до сих выступали в поддержку его основной соперницы - 71-летней экс-главы Латвии Вайры Вике-Фрейберги. То, что председательствующая в ЕС Швеция внесла на одобрение кандидатуру бельгийца, уже подтвердили официальные представители Швеции и Бельгии. Кандидатуру Ван Ромпея изначально поддерживали "тежеловесы" ЕС - Франция и Германия.

Чтобы избрать "президента"ЕС (президента Европейского Совета - полномочного форума глав государств и правительств стран ЕС) и "министра иностранных дел" (верховного представителя по внешней политике и безопасности в ранге заместителя председателя Еврокомиссии) европейские лидеры собрались сегодня на ужин в Брюсселе. Первоначально среди членов ЕС не было консенсуса в отношении в отношении кандидатуры политика, который станет "лицом" Европы. В условном списке претендентов на новый высший руководящий пост в структуре органов власти ЕС, который вводятся Лиссабонским договором, предусматривающим ряд институциональных реформ ЕС, фигурировали порядка десяти фамилий. Консультации по поводу персоналий, которые возглавят Евросоюз в ближайшем будущем, активизировались после того, как 2 ноября президент Чехии Вацлав Клаус поставил подпись под Лиссабонским договором, завершив тем самым процесс его ратификации членами ЕС. Лиссабонский договор был подписан лидерами стран Евросоюза в Португалии в декабре 2007 года. Он предусматривает ряд институциональных реформ Евросоюза, включая введение новых руководящих постов, а также новый порядок формирования Еврокомиссии. Договор вступает в силу с 1 декабря этого года.