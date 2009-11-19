Анонс на 20 ноября

- В Крыму в Ливадийском дворце проходит 5-е заседание Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии под председательством премьеров двух стран.

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- 12.30 состоится очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. В повестку дня заседания включены такие вопросы: „О ходе переговорного процесса между Украиной и Европейским Союзом по подписанию Соглашения об ассоциации, включая положение о создании зоны свободной торговли” и „О мерах по безотлагательному улучшению финансирования Вооруженных Сил Украины для преодоления кризисного состояния их боеспособности”.

После заседания СНБО запланирован брифинг по результатам обсуждения вопросов повестки дня.

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10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Зиновий Пастернак задержан на границе? За что?!”. 18 ноября, при пересечении границы Украины, вопреки решению Печерского суда, задержан шахтер с 35 летним стажем, полный кавалер орденов "За заслуги", экс-директор шахты "Краснолиманская" Зиновий Пастернак. В пресс-конференции примут участие защитники Зиновия Пастернака и представители угольной отрасли (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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11-00 - Состоится пресс-ланч с председателем Правления «Киевэнерго» Эдуардом Соколовским на тему: «Гигакалории: реальная себестоимость и факторы формирования» (конференц-зал центрального офиса Компании, пл..И.Франко, 5). Сбор журналистов в 10:45.

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11-30 - В медиа-холдинге «Главред-медиа» состоится пресс-конференция на тему: «Приватизация украинской ГТС: риски и перспективы». Участники: уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский; председатель правления Альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик (ул.Сретенская, 2/8).

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12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Антимонопольный комитет пренебрегает требованиями законодательства Украины на рынке медпрепаратов?”. Участники: Олег Дроздович, адвокат, патентный повереный Украины; Ахмад Ризван, врач, Луганский медицинский университет, и.о. директора ООО “РЕЙНБО-ЛТД”; Валентина Линчук, главный провизор ООО “РЕЙНБО-ЛТД” (

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16-00 - Пресс-конференция на тему: «Выход на украинский рынок продуктов питания всемирно известной итальянской торговой марки «Casa Rinaldi». Участники: Джованни Магани (Giovanni Magaghi), коммерческий директор фабрики «Casa Rinaldi».; Елена Князева, представитель «Casa Rinaldi» в странах СНГ; Наталия Карпенко, генеральный директор ООО «Италфуд Украина»