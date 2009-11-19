В Ливадийском дворце проходят переговоры правительственных делегаций Украины и РФ

После получасовой встречи премьер-министров Украины и России Юлии ТИМОШЕНКО и Владимира ПУТИНА в формате тет-а-тет началась встреча премьер-министров дух стран в узком составе делегаций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе премьер-министра Украины, во встрече с украинской стороны участвуют вице-премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ, министр иностранных дел Петр ПОРОШЕНКО, министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН и глава НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА.

С российской стороны во встрече принимают участие вице-премьер-министры Игорь ШУВАЛОВ, Алексей КУДРИН, министр энергетики Сергей ШМАТКО и глава ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР.