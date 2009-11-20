Тимошенко и Путин договорились по ключевым вопросам

Премьер-министры России и Украины Владимир Путин и Юлия Тимошенко смогли придти к общему мнению по ряду вопросов, которые они обсудили во время встречи в узком составе, сообщает РИА Новости.

"Мы сейчас в узком составе с коллегами фактически прошлись по всей повестке дня, по всем ключевым вопросам, свыше двух часов все это обсуждали и в целом, по ключевым параметрам и по ключевым вопросам мы или прояснили позиции, или договорились", - сказал Путин на заседании комитета по вопросам сотрудничества российско-украинской межгоскомиссии.

Со своей стороны, глава украинского правительства отметила, что в ходе сегодняшней дискуссии удастся снять в том числе и некоторые сложные вопросы, которые, по ее словам, "всегда есть между правительствами, если правительства сотрудничают и работают".

"Думаю, что мы и сегодня наметим и очень важные новые стратегические направления, и подведем итоги по тому, что уже сделано нашими правительствами", - сказала украинский премьер.

Тимошенко и Путин назвали главные достижения

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН главным достижением в сотрудничестве между правительствами Украины и России называет стабильные отношения и выполнение двухсторонних обязательств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ПУТИН заявил 19 ноября на совместной с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Ялте.

«Правительству ТИМОШЕНКО удалось вывести страну в состояние самодостаточности и реального укрепления суверенитета», - заявил В.ПУТИН.

По его словам, украинскому премьеру удалось достичь этого таким способом, который приветствует российская сторона, – «исполнение обязательств».

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что считает «очень реальными для двух стран» два достижения: правильно выстроенную тактику сотрудничества, а также то, что правительства начали правильно выстраивать стратегию сотрудничества на десятилетия вперед.