ДАЙДЖЕСТ СМИ за 20 ноября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Кто заработал на борьбе с эпидемией гриппа», в котором пишет – издание выяснило, как были использованы 500 млн. грн., которые правительство бросило на борьбу с эпидемией гриппа, и какие компании больше всех заработали на этом…

http://delo.ua/biznes/kompanii/kto-zarabotal-na-panike-epidemii-grippa-134216/

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Также «Дело» в материале «Банкиры ополчились против Укргазбанка» пишет - три крупнейших украинских финучреждения — Райффайзен Банк Аваль, ОТП и «Форум» — готовятся подать в суд на национализированный Укргазбанк. Причина - отказ Укргазбанка платить по своим облигациям…

http://delo.ua/dengi/banki/bankiry-opolchilis-protiv-ukrgazbanka-134213/

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«Дело» в публикации «Что нового в проблемных банках (16-20 ноября)» пишет о том, что Родовид Банк начал принимать заявки на выдачу депозитов Укрпромбанка, Захидинкомбанк нашел инвестора для своего финансового оздоровления, а в банке "Арма" закончился срок моратория…

http://delo.ua/dengi/banki/chto-novogo-v-problemnyh-16-20-nojabrja-134204/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Без средств к совершенствованию» пишет – тарифы на энергоносители в Украине не будут рыночными, как минимум, до 2013 года. В преддверии президентских выборов Кабинет министров не решился отказаться от дотирования населения за счет нефтегазовых и энергетических монополий. Для участников рынка это означает отсутствие средств на модернизацию производства и снижение инвестпривлекательности активов…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1277658

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Лугансктепловоз» на пути к продаже» пишет – Фонд госимущества торопится с продажей 76% акций "Лугансктепловоза". Вчера ФГИ включил предприятие в список объектов для приватизации в декабре этого года, хотя по процедуре сам конкурс может состояться не ранее начала следующего. Об интересе к предприятию уже заявили в группах "Приват", ТАС и "Финансы и Кредит", а также прежний собственник компании – "Трансмашхолдинг"…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1277657

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Бюджету не хватает силы голосов» пишет - Верховная Рада в очередной раз сорвала бюджетный процесс, не сумев принять законопроект "О госбюджете на 2010 год" в первом чтении. Голосовать постатейно за каждую отклоненную профильным комитетом поправку депутаты также отказались и перенесли рассмотрение бюджета. В Партии регионов заверяют, что к пленарному заседанию найдут необходимое количество голосов, чтобы отправить проект госбюджета на доработку в Кабинет министров…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1277640

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Издание «Экономические известия» в публикации «Нефтедоллары поднимут Ан-140» пишет - Украина близка к получению новых заказов на авиатехнику. Их профинансируют российские компании. Крупный частный капитал, задействованный в авиапромышленной отрасли России, оказался неспособным принять вызов времени: наиболее влиятельный в этой сфере олигарх Олег Дерипаска готов уступить контроль над принадлежащим ему авиастроительным активом, заводом «Авиакор», государственной ОАК. Это может реанимировать сборку самолета Ан-140 в России, полагают эксперты…

http://eizvestia.com/markets/full/4185896

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«Экономические известия» в публикации «Химики увеличивают ввозную пошлину» пишут - импортный барьер в 52% уравняет шансы наших и российских производителей. Увеличение пошлины - почти решенный вопрос: премьер Юлия Тимошенко перед выборами не откажется от данных отрасли обещаний. Однако действительно ли это поможет создать в стране эффективный рынок удобрений, остается под вопросом…

http://eizvestia.com/markets/full/4185908

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«Газета по-киевски» в материале «Лазаренко сидит. И сидеть будет» пишет – сообщения о скором появлении бывшего премьера в Украине «под выборы» оказались неправдой. Сидеть ему еще минимум полтора года…

http://mycityua.com/articles/city/2009/11/20/040433.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Пять лет «помаранчевому горько» пишет – уцелел только один союз «помаранчевых» влюбленных, супруги разочарованы «оранжевыми» событиями и ждут новый дом от их «врагов»…

http://www.segodnya.ua/news/14095646.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Газовые контракты требуют немедленного пересмотра...» подает интервью представителя Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдана Соколовского…

http://economics.unian.net/rus/detail/26739

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Контракт и соглашения с Украиной по газу будут пересмотрены» пишет – Минэнерго России и Министерство топлива и энергетики Украины вместе с «Газпромом» и «Нафтогазом» до июля следующего года подготовят проект нового межправительственного соглашения в газовой сфере. Предыдущее соглашение было подписано в 2004 г. Таков результат завершившихся поздно вечером в четверг в Ялте российско-украинских переговоров на правительственном уровне. Поручение о подготовке нового соглашения закреплено в подписанном российским премьером Владимиром Путиным и его украинской коллегой Юлией Тимошенко протокола пятого заседания комитета по экономическому сотрудничеству (копия документа есть у «Ведомостей»)…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/2009/11/20/888723

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Также «Ведомости» в публикации «Лидер преступного мира» пишут - либо в России самый высокий уровень экономической преступности в мире, либо самые откровенные люди, выяснила Pricewaterhouse-Coopers. С начала кризиса жертвами преступлений стали 71% опрошенных компаний, а почти половина респондентов живет под страхом хищения активов…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/11/20/219351

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Издание «Известия» в публикации «Транспортный налог повысят в теории» пишет – базовая ставка транспортного налога в России останется без изменения. Такое решение приняла согласительная комиссия Госдумы и Совета федерации. Вместе с тем у регионов появится право увеличивать ставку не в пять раз, как сегодня, а в десять…

http://izvestia.ru/economic/article3135566/

(УНИАН)