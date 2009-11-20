Путин: с правительством Тимошенко работать комфортно

Правительству Российской Федерации комфортно работается с Кабинетом министров Украины под руководством Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер РФ Владимир ПУТИН на совместной пресс-конференции с Ю.ТИМОШЕНКО в Ялте.

«Нам с правительством ТИМОШЕНКО работать комфортно, считаю, что за время нашего сотрудничества отношения между Россией и Украиной стали стабильными и укрепились», - сказал российский премьер.

Отвечая на вопросы журналистов, какое главное достижение в этом сотрудничестве, В.ПУТИН выделил стабильность.

«Украина - сорокапятимиллионная европейская страна, и все время в последний момент от чего-то отказываться, что-то не договаривать, не доплачивать, претендовать на какой-то эксклюзив, как сторона, требующая какую-то постоянность поддержки со стороны, но если мы говорим о росте самосознания, государственности, суверенитета – это несовместимые вещи», - сказал глава российского правительства. Он высказал мнение, что правительству Ю.ТИМОШЕНКО удалось вывести Украину «в состояние самодостаточности» и реально укрепить суверенитет.

«Я думаю, что когда страна висит на какой-то помощи извне и без нее не может существовать, какой же это суверенитет?», - сказал В.ПУТИН.

Он заявил, что при правительстве Ю.ТИМОШЕНКО начали выполняться договоренности и обязательства. Таким образом, Украина укрепила свой суверенитет.

«Я должен отдать должное правительству Украины – оно выполняет все свои контрактные обязательства», - подчеркнул премьер России, отметив, что это касается и сотрудничества в газовой сфере.