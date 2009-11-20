Тигипко: Нужна бюджетная реформа

Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО считает, что финансирование важных для регионов проектов не должно зависеть от ручного управления из Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, так он прокомментировал сообщение о том, что Хозяйственный суд Харьковской области 16 ноября 2009 вынес решение о санации (де-факто – банкротстве) ОАО "Харьковметрострой". Ранее сообщалось, что ГП "Харьковский метрополитен" в судебном порядке разорвал контракт с "Харьковметростроем" на сооружение метро в Харькове. Метрополитен мотивировал расторжение контракта отсутствием госбюджетных средств на оплату услуг метростроевцев.

«Мы в который раз имеем дело с последствиями недофинансирования местных бюджетов из бюджета центрального», - заметил С.ТИГИПКО.

«Украина нуждается в честной бюджетной реформе, финансирование важных для регионов проектов не должно зависеть от ручного управления из Киева, – заявил С.ТИГИПКО. – Эту независимость следует четко прописать в законе».

Как сообщал УНИАН, 31 августа этого года Кабинет министров принял постановление о выделении за счет перераспределения средств Стабилизационного фонда 100 млн. грн. на строительство и развитие метрополитенов в Днепропетровске и Харькове.

Предусматривалось, что 75 млн. грн. будут направлены на строительство метро в Харькове, еще 25 млн. – в Днепропетровске.

Справка УНИАН. Харьковский метрополитен по времени сооружение - шестой в СНГ и второй в Украине, действует с 1975 года. На сегодня работают 28 станций, эксплуатационная длина линий - почти 35,5 км.

Ежесуточно перевозит около 800 тыс. человек, с начала эксплуатации перевезено свыше 6 млрд. пассажиров.

В 2009 году предприятие перешло в коммунальную собственность Харькова. Стоимость проезда на сегодня составляет 1,5 грн.