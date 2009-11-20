Тигипко: Нужна бюджетная реформа
Финансирование регионов не должно зависеть от Киева
Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО считает, что финансирование важных для регионов проектов не должно зависеть от ручного управления из Киева.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, так он прокомментировал сообщение о том, что Хозяйственный суд Харьковской области 16 ноября 2009 вынес решение о санации (де-факто – банкротстве) ОАО "Харьковметрострой". Ранее сообщалось, что ГП "Харьковский метрополитен" в судебном порядке разорвал контракт с "Харьковметростроем" на сооружение метро в Харькове. Метрополитен мотивировал расторжение контракта отсутствием госбюджетных средств на оплату услуг метростроевцев.
«Мы в который раз имеем дело с последствиями недофинансирования местных бюджетов из бюджета центрального», - заметил С.ТИГИПКО.
«Украина нуждается в честной бюджетной реформе, финансирование важных для регионов проектов не должно зависеть от ручного управления из Киева, – заявил С.ТИГИПКО. – Эту независимость следует четко прописать в законе».
Как сообщал УНИАН, 31 августа этого года Кабинет министров принял постановление о выделении за счет перераспределения средств Стабилизационного фонда 100 млн. грн. на строительство и развитие метрополитенов в Днепропетровске и Харькове.
Предусматривалось, что 75 млн. грн. будут направлены на строительство метро в Харькове, еще 25 млн. – в Днепропетровске.
Справка УНИАН. Харьковский метрополитен по времени сооружение - шестой в СНГ и второй в Украине, действует с 1975 года. На сегодня работают 28 станций, эксплуатационная длина линий - почти 35,5 км.
Ежесуточно перевозит около 800 тыс. человек, с начала эксплуатации перевезено свыше 6 млрд. пассажиров.
В 2009 году предприятие перешло в коммунальную собственность Харькова. Стоимость проезда на сегодня составляет 1,5 грн.