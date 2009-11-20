Нерезиденты увеличили вложения в активы США в сентябре до 40,7 млрд долл.

США. В сентябре 2009 года объем чистых вложений нерезидентов в американские активы, включая казначейские обязательства, корпоративные облигации, акции и другие финансовые активы, составил $40,7 млрд, что на 19% больше, чем было в августе текущего года.

Комментарий. Ряд аналитиков считают это положительным фактором. Ибо приток инвестиций всегда ассоциируется из доверием к стране. Но, скорее всего причина в данном случаи другая. Громадная эмиссия долларов США завалила мировую экономику и теперь зарубежным странам некуда девать избыток долларов, кроме как вкладывать обратно в ценные бумаги США. Тем самым еще больше раздувая долги США перед мировым сообществом.