Индекс опережающих индикаторов экономики США вырос в октябре 2009 г. на 0,3%
11:30, 20 ноября 2009Разное
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США. Индекс опережающих индикаторов экономики США вырос в октябре 2009 года на 0,3%. В сентябре 2009 года рост этого индекса составил 1%.
Комментарии. Замедление темпов роста этого индекса, во многом связано с неоправдавшимися надеждами на быстрый выход экономики США из кризиса. Частичные успехи экономика США имеет, но в целом выход из кризиса происходит очень медленно.
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