Индекс опережающих индикаторов экономики США вырос в октябре 2009 г. на 0,3%

США. Индекс опережающих индикаторов экономики США вырос в октябре 2009 года на 0,3%. В сентябре 2009 года рост этого индекса составил 1%.

Комментарии. Замедление темпов роста этого индекса, во многом связано с неоправдавшимися надеждами на быстрый выход экономики США из кризиса. Частичные успехи экономика США имеет, но в целом выход из кризиса происходит очень медленно.