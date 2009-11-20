Россия: промпроизводство в январе-октябре 2009 г. сократилось на 13,3%

Россия. Промышленное производство в России в январе-октябре 2009 г сократилось на 13,3% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. В октябре 2009 г промышленное производство сократилось на 11,2 % по сравнению с октябрем 2008 г, но возросло на 0,8% по сравнению с сентябрем текущего года.

Комментарий. Для экономики России падение промышленного производства не критическое. И факт начала рост промпроизводства в течении этого года показывает, что промышленность России фактически вышла из рецессии. Но возникает другой вопрос - как экономика Россия имея демпинговые цены на энергетические ресурсы могла вообще допустить падение?