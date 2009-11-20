США: чистая прибыль Dell Inc в августе-октябре 2009 г.упала на 54%
12:34, 20 ноября 2009Разное
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США. Чистая прибыль компании Dell Inc (один из мировых лидеров по производству компьютерной техники) в августе-октябре упала на 54% (337 млн. долл) по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.
Комментарий. В условиях кризиса бизнес-структуры существенно снизили покупку оргтехники и это существенно отразилось на прибыли компаний связанных с производством компьютеров.
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