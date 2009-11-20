США: инфляция в октябре 2009 г. выросла на 0,3% против сентября

США. Индекс потребительских цен в США в октябре 2009 года вырос на 0,3% по сравнению с сентябрем (с учетом сезонной коррекции). За 12 месяцев кумулятивно потребительские цены снизились на 0,2%. Базовый индекс цен в октябре 2009 года вырос на 0,2%, по итогам года его рост составил 1,7%.

Комментарий. Экономика США выходит из дефляции. Медленно и очень тяжело. То обстоятельство, что экономика США все еще не может избавиться от дефляции в целом за год, показывает, что процесс роста американской экономики в 2010 году будет очень медленным.