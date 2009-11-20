Великобритания: инфляция в октябре 2009 г. выросла на 1,5% в годовом исчислении

Великобритания. Потребительские цены в Великобритании в октябре 2009 года выросли на 1,5% в годовом исчислении. Инфляция в октябре текущего года по сравнению с сентябрем составила 0,2%.

Комментарий. Для экономики Великобритания сейчас очень важно вовремя принять меры для торможения роста инфляции. Чтобы этот рост инфляции не привел к стафляции. Ибо сама экономика Великобритании еще очень слабая.