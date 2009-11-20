Великобритания: розничные продажи в октябре 2009 г. выросли на 0,4%

Великобритания. Розничные продажи в октябре 2009 года выросли на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За период январь-октябрь 2009 года розничные продажи выросли на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Комментарий. Рост продаж показывает, что население стает все более платежеспособным, а это значит, что бизнес выходит из стадии рецессии. Для развитых стран объем розничных продаж один из самых важных индикаторов рынка.