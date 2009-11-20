Канада. Базовый индекс цен потребителей в октябре 2009 г. вырос на 0,1%
12:47, 20 ноября 2009Разное
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Канада. Базовый индекс цен потребителей в октябре 2009 года вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. С начала года рост базового индекса цен потребителей составил 1,8%.
Комментарий. Экономика Канады успешнее преодолевает последствия кризиса, чем экономика США. Очень долгое время, экономику Канады серьезно не воспринимали, но кризис показал, что это было явно ошибочно.
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