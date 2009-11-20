Канада. Базовый индекс цен потребителей в октябре 2009 г. вырос на 0,1%

Канада. Базовый индекс цен потребителей в октябре 2009 года вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. С начала года рост базового индекса цен потребителей составил 1,8%.

Комментарий. Экономика Канады успешнее преодолевает последствия кризиса, чем экономика США. Очень долгое время, экономику Канады серьезно не воспринимали, но кризис показал, что это было явно ошибочно.