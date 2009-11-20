Канада. Индекс опережающих индикаторов в октябре 2009 г. вырос на 0,7%

Канада. Индекс опережающих индикаторов в октябре вырос на 0,7%.

Комментарий. На рост этого индекса повлияло общая положительная тенденция на рынке. Бизнес восстанавливается, растет количество предложение по работе и растут доходы населения, а это в свою очередь создает благоприятные условия для развития экономики в целом.

Справка УНИАН. Индекс опережающих индикаторов (Leading indicators index) - Средневзвешенная из:

- Средняя продолжительность рабочей недели в производственном секторе (часов) - Average weekly hours, manufacturing;

- Еженедельное количество первичных обращений за пособиями по безработице (тыс.) - Average weekly initial claims for unemployment insurance;

- Объем новых заказов в обрабатывающей промышленности на потребительские товары и материалы (млн. долл.) - Manufacturers’ new orders, consumer goods and materials;

- Индекс времени, требующегося для исполнения заказов. (%) - Vendor performance, slower deliveries diffusion index;

- Объем новых заказов на капитальные товары необоронного назначения (млн. долл.) - Manufacturers’ new orders, nondefense capital goods;

- Количество разрешений на новое строительство (тыс.) - Building permits, new private housing units;

- Динамика 500 акций (индекс, цена за 1941-43=10) - Stock prices, 500 common stocks;

- Денежная масса М2 (млрд. долл.)- Money supply, M2;

- Спрэд доходности 10-летних облигаций федерального казначейства и ставки по федеральным фондам США (%) - Interest rate spread, 10-year Treasury bonds less federal funds;

- Индекс потребительских ожиданий (индекс, 1966:1=100) - Percent Index of consumer expectations.

Поскольку этот Индекс является средневзвешенным индексом таких опережающих деловой цикл показателей, как: "производственные заказы", "количество заявок на получение пособий по безработице", "показатели денежной массы М", "размер средней рабочей недели", "разрешения на строительство недвижимости", цены на основные акции, "заказы на товары длительного пользования", "индекс доверия потребителей", то считается, что он характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны. Оказывает ограниченное влияние на рынок. Его ограниченное влияние объясняется тем, что значение индекса выходит через месяц после отчетного периода, когда практически все основные показатели уже опубликованы. Рост значения индекса приводит к росту курса доллара. Его значение публикуется, как правило, в первых числах каждого месяца в 10:00 EST (Нью-Йорк).