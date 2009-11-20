Австралия. Индекс зарплат в ІІІ кв. 2009 г. вырос на 0,7%

Австралия. Индекс заработных плат в третьем квартале текущего года вырос на 0,7% по сравнению со вторым кварталом. С начала года рост индекса заработных плат составил 3,6%.

Комментарий. Экономика Австралии не перестает радовать не только бизнесменов, но и простых жителей. Рост заработной платы это один из самых четких индикаторов, которые показывают, что кризис сходит на нет.