Австралия. Индекс зарплат в ІІІ кв. 2009 г. вырос на 0,7%
12:53, 20 ноября 2009Разное
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Австралия. Индекс заработных плат в третьем квартале текущего года вырос на 0,7% по сравнению со вторым кварталом. С начала года рост индекса заработных плат составил 3,6%.
Комментарий. Экономика Австралии не перестает радовать не только бизнесменов, но и простых жителей. Рост заработной платы это один из самых четких индикаторов, которые показывают, что кризис сходит на нет.
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