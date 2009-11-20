ГЛАВНОЕ на 20 ноября (день)

Хроника дня

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Среди главных тем сегодня - переговоры премьеров Украины и России в Ялте, рассмотрение госбюджета-2010 в ВР, перенос сроков повышения тарифов на энергоносители на период 2009-2012 гг., КГГА просит правительство помочь рассчитаться с долгами "Киевэнерго" перед "Газ Украины"...

Общество

Литвин: средства на повышение соцстандартов есть

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН отмечает, что средства на выполнение закона о повышении социальных стандартов есть, и настаивает на его выполнении.

Об этом В.ЛИТВИН заявил на пресс-конференции в Виннице.

«Правительство утверждает, что бюджет выполняется на 100%, соответственно, средства есть. Верховная Рада Украины приняла закон, которым предусмотрела средства на повышение прожиточного минимума, – это где-то менее чем 800 млн. Средства есть, их нужно просто выполнять», - сказал председатель ВР.

В.ЛИТВИН отметил, что новые социальные стандарты необходимо учесть в бюджете на следующий год.

«Что касается следующего года, это нужно предусматривать в бюджете. Конечно, сегодня нет (средств), но с учетом этого нужно формировать бюджет и принимать соответствующее решение. Когда нужно было на Евро-2012, нашли средства 9,8 млрд., а для людей средств не хватает?» - заявил В.ЛИТВИН.

Он напомнил: «Да, мы приняли не только закон о соцстандартах, мы приняли и изменения в госбюджет на 2009 год, и Президент подписал, где предусмотрено в пределах 800 млн., чтобы закрыть эту тему за два месяца. Поэтому средства есть, и я не воспринимаю утверждений о том, что мы закон не будем выполнять».

Верховная Рада 20 октября приняла закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы». Законом устанавливается прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн. Кроме того, законом установлена минимальная заработная плата с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.

30 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал этот закон.

5 ноября в КС поступило представление 50 депутатов о конституционности закона об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы.

6 ноября Верховная Рада утвердила поправки в Государственный бюджет на 2009 год, которыми устанавливаются механизмы финансирования повышения социальных стандартов с 1 ноября.

Экономика

Ющенко призывает всех консолидироваться

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает все политические силы консолидироваться для безусловного выполнения взятых Украиной обязательств перед Международным валютным фондом.

Об этом заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК, выступая на встрече Президента Украины с послами США, Японии, ФРГ, Великобритании, Канады, Франции и Италии (G-7).

А.ШЛАПАК отметил, что выполнение этих обязательств является долгом Украины. Он подчеркнул, что без этого экономика Украины не сможет нормально развиваться.

А.ШЛАПАК напомнил, что В.ЮЩЕНКО передал МВФ свои предложения к Меморандуму между Украиной и фондом.

Финансы

ВР вернула правительству проект бюджета-2010 на доработку

Верховная Рада Украины проголосовала за постановление «О возвращении на доработку проекта закона Украины о государственном бюджете Украины на 2010 год».

“За” проголосовал 241 из 433 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

За это решение проголосовали почти в полном составе фракции Партии регионов, КПУ и Блока Литвина, а также 23 народных депутаты от НУ-НС. Не голосовала в полном составе фракция БЮТ.

Этим постановлением предусмотрено возвратить в Кабинет министров на доработку проект госбюджета-2010 «с целью приведения в соответствие с требованиями Конституции Украины, Бюджетного кодекса Украины, Закона Украины от 20 октября 2009 года «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы» и других законов Украины.

Постановлением также предусмотрено, что Комитет ВР по вопросам бюджета в двухдневный срок со дня вступления в силу постановления должен направить правительству обобщенные предложения народных депутатов, фракций и комитетов парламента к проекту бюджета для рассмотрения при доработке.

Кабинет министров в двухнедельный срок со дня вступления в силу постановления должен доработать проект бюджета на 2010 год и подать на рассмотрение парламенту.

Верховная Рада рассмотрела более 225 предложений Бюджетного комитета к проекту Государственного бюджета на 2010 год, но не поддержала ни одного из них.

В целом в ВР зарегистрировано около тысячи предложений к проекту бюджета.

Недобросовестным заемщикам банков ограничили выезд за границу

Государственная пограничная служба Украины напоминает о временном ограничении на выезд за пределы Украины недобросовестным заемщикам банков.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Отдела по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Госпогранслужбы Украины.

Ведомство информирует, что, в соответствии с указом Президента Украины от 8 октября 2009 г. № 813/2009 “О мерах по обеспечению восстановления стабильности в банковской системе” и планом организации его выполнения, одобренным на заседании Кабинета министров Украины 21 октября 2009 г. (протокол № 68), на пограничную службу возложена задача по соблюдению требований закона о временном отказе в выезде за границу гражданам Украины, имеющим невыполненные кредитные обязательства.

В соответствии со статьей 6 закона Украины „О порядке выезда с Украины и въезда в Украину граждан Украины”, одним из оснований для ограничения являются неурегулированные договорные или другие невыполненные обязательства – до выполнения обязательств или решения спора по согласованию сторон в предусмотренных законом случаях, или обеспечение обязательств залогом, если иначе не предусмотрено международным договором Украины.

В связи с тем, что действия некоторых заемщиков приводят к возникновению неплатежеспособности банковских учреждений, нарушению прав и законных интересов вкладчиков и других кредиторов банков, Государственная пограничная служба Украины обеспечивает своевременное выполнение судебных или прокурорских решений о временном ограничении в праве выезда данных граждан за пределы Украины. Беспрепятственно выехать за пределы Украины они смогут после погашения задолженности, говорится в сообщении.

ТЭК

Путин: Тариф на транзит газа из РФ в ЕС в 2010 г повысится

Тариф на транзит газа из России в Европу по территории Украины в 2010 году повысится на 60%.

Об этом заявил премьер-министр РФ Владимир ПУТИН на совместной с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО пресс-конференции в Ялте.

«Украина поднимет плату за транзит, потому что это предусмотрено контрактом, который мы подписали в начале этого года», - сказал В.ПУТИН.

Он подчеркнул, что в текущем году взамен на то, что Украина согласилась оставить тариф на транзит на уровне 2008 года, Россия согласилась сделать 20% скидки на цену на газ.

«В следующем году не будет этой скидки, но и не будет никаких льгот по транзиту, и плата за транзит увеличится больше, чем плата за газ. Плата за транзит у нас увеличится примерно на 60%», - сказал В.ПУТИН.

Он подчеркнул, что все эти изменения в газовой сфере предусмотрены действующими контрактами.

Контракт на транзит газа чрезе Украину в Европу предусматривает сохранение в 2009 году льготной транзитной ставки 1,7 долл. за транспортировку 1000 куб. м на 100 км. С 1 января 2010 года ставка транзита станет рыночной, и будет рассчитываться по общепринятой европейской формуле.

"Газпром» и «Нафтогаз» уточняют объемы газа на 2010 год

ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» уточняют объем газа, необходимый Украине в 2010 году.

Об этом заявил премьер-министр РФ Владимир ПУТИН на совместной с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО пресс-конференции в Ялте.

Он подчеркнул, что Россия намерена прислушаться к пожеланию украинской стороны и сократить объемы поставок газа для избежания недобора газа и, как следствие, неприменения штрафных санкций.

«Что сделать для того, чтобы эти санкции не генерировались в следующем году? Мы приняли сегодня решение, несмотря на ранее достигнутые договоренности об объемах закупки газа Украиной, «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» договорятся о новых объемах и согласуют эти поставки. Не будет излишнего объема, который Украина хочет законтрактовать, не будет и санкций – это очень простое решение. И приемлемая для всех, без всякого ущерба, для подписанных ранее контрактов», - сказал В.ПУТИН.

«Газпром» по контракту должен был поставить «Нафтогазу» в 2009 году 40 млрд. куб. м.

В сентябре «Нафтогаз» закупил около 32 млрд. куб. м российского газа.

Путин: РФ не будет штрафовать Украину за недобор газа

Российская Федерация не будет предъявлять Украине штрафные санкции за недобор российского газа.

Об этом заявил премьер-министр РФ Владимир ПУТИН на совместной с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Ялте.

«Мы прекрасно понимаем, что объем потребления (газа) упал, поэтому, имея в виду особый характер отношений между Россией и Украиной, между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», приняли решение не предъявлять этих санкций», - сказал руководитель российского правительства.

На уточняющий вопрос, является ли вопрос штрафов окончательно решенным, В.ПУТИН заявил: «Газпром» имеет прямое указание, и сегодня я еще раз подтвердил: никаких штрафов предъявляться украинским партнерам не будет».

Российский премьер добавил, что «в рамках контрактов они («Нафтогаз» и «Газпром») должны между собой разобраться».

«Штрафов не будет, - подчеркнул В.ПУТИН. – Я хочу еще раз это публично подтвердить».

В целом, говоря о газовом вопросе, руководитель российского правительства отметил, что «желательно встретить новый год без всяких потрясений».

Вместе с этим, вице-премьер-министр России Игорь ШУВАЛОВ не считает необходимым каким-либо образом документально фиксировать договоренность о невзымании с Украины штрафов за недобор газа в 2009 году.

Отвечая на вопрос УНИАН после брифинга премьер-министров, о том, планируется ли документально зафиксировать эту договоренность, И.ШУВАЛОВ, который принимал участие в переговорах делегаций двух стран, сказал: «А зачем?... Думаю, что нет».

Тимошенко позитивно оценила это решение РФ

Решение российской стороны о неприменении к Украине штрафных санкций за недобор газа позитивно отразится на финансовом состоянии НАК «Нафтогаз Украины», заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на совместной пресс-конференции.

«Это помогает Украине сбалансировать НАК «Нафтогаз» и сбалансировать всю нашу работу», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, согласно контракту между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», в 2009 году предполагалась закупка газа в объеме 40 млрд. куб. м.

6 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключил, что Украине могут предъявить штрафные санкции в размере свыше 7,8 млрд. американских долларов за недобор российского газа. По данным представителя Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдана СОКОЛОВСКОГО, за 10 месяцев недобор Украиной российского газа составил 12 млрд. куб. м, за который сохраняется угроза штрафных санкций на сумму почти 8 млрд. долл.

Рост цен на газ вынуждает Украину перейти в режим энергоэкономии

Повышение цены российского газа ставит Украину перед необходимостью срочного внедрения энергосберегающих технологий.

Такое мнение УНИАН высказал председатель Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ) Виталий ЯКОВЕНКО.

При этом он подчеркнул, что наибольшую актуальность вопрос энергосбережения приобретет в самой затратной сфере – коммунальной теплоэнергетике.

По словам главы АТКУ, украинская теплогенерация на 72% базируется на потреблении газа, но отказ от использования «голубого топлива» и переход на альтернативные источники энергии – только кажущийся выход из сложной ситуации.

«Это долгий и очень дорогой путь. Замена базового энергоносителя на альтернативные – это полная перестройка теплогенерирующих мощностей, которая потребует сотни миллиардов долларов и десятки лет. Но она не решит главной проблемы украинцев – качества услуги поставки тепла и горячей воды. Ведь изношенные сети обогревают воздух, а не в квартиры, а их обновление – это еще несколько сотен миллиардов долларов и 2-3 десятка лет. У страны нет ни денег, ни времени на такой мегапроект», - убежден В.ЯКОВЕНКО.

Эксперт считает, что отсутствие реформ в отрасли, которые надо было начинать 15 лет назад, довели коммунальную теплоэнергетику до такой степени развала, когда автономное отопление становится практически единственным способом быстрого и решения проблемы и качества услуг теплообеспечения, и экономии энергоносителя.

«Яркий пример тому Ужгород. Через несколько лет после начала массового распространения в городе индивидуального отопления потребление газа сократилось в 5 раз. И если оставшиеся 20% ужгородцев, которые все еще являются абонентами теплогенерирующей компании, перейдут на автономку, то потребление газа городом сократится еще в 3-4 раза», - заявил глава АТКУ.

Повышение тарифов на энергоносители переноситсяна 2009-2012 гг.

Кабинет министров Украины внес изменения в комплексный план мероприятий по обеспечению финансовой стабилизации предприятий топливно-энергетического комплекса, согласно которым разработка предложений и осуществление мер поэтапного приведения цен на энергоносители для населения и других категорий потребителей к уровню, отвечающему обоснованным затратам на их производство (добычу), поставки и передачу (транспортировку), переносится с периода 2007-2009 гг. на период 2009-2012 гг.

Соответствующее распоряжение Кабмина №1385-р от 18 ноября т.г. опубликовано на Правительственном портале.

Вместе с тем, согласно документу, КМУ также перенес разработку и внедрение долгосрочной тарифной и ценовой политики в нефтегазовом комплексе (по отдельным лицензированным видам деятельности) с периода 2007-2009 гг. на период 2009-2011 гг.

Кроме того, Кабмин также перенес разработку и утверждение методик формирования цен на услуги по централизованному диспетчерскому управлению Объединенной энергетической системой Украины с 2009 г. на период 2009-2010 гг.

КГГА попросит помощи Кабмина снизить долг "Киевэнерго"

Киевская городская государственная администрация намерена обратиться в Кабинет министров Украины с просьбой поспособствовать зачету 280 млн. грн. долга “Киевэнерго” перед ДК «Газ Украины» за использованное топливо.

Об этом в прямом эфире ТРК “Киев” сообщил первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, комментируя письмо-обращение руководства “Киевэнерго” к Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ с предложением властям столицы вмешаться в процесс погашения долгов энергокомпании за газ. В письме отмечается, что снизить долг перед ДК «Газ Украины» еще на 280 млн. грн. не позволяет наличие штрафных санкций в отношении “Киевэнерго” в размере 58 млн. грн.

“Я не знаю, для меня новость, что начисленные штрафы не позволяют сейчас провести зачет”, - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО. По его словам, согласно подписанному меморандуму между КГГА, “Киевэнерго” и “Газ Украины”, пени и штрафы не должны насчитываться на период его действия. Однако А.ГОЛУБЧЕНКО не исключил, что штраф начислен за предыдущий период.

“Тогда нужно находить решение. И это решение лежит только в плоскости обращения к правительству. Безусловно, я завтра же вмешаюсь в эту ситуацию и сделаю все возможное для того, чтобы этот вопрос решить”, - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он подчеркнул, что мэрия заинтересована в скорейшем решении этого вопроса, поскольку это уменьшит долги Киева за газ.

“Или нам позволят, в виде исключения, не принимать во внимание штрафы, или какой-то другой способ. Даже, может за счет изменения положения...”, - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

При этом он обратил внимание, что разрешение правительства на проведение взаимозачетов не является подарком исключительно для столицы: “Взаимозачет ведется по всей стране, по всем регионам. Под это было выделено около 3 млрд. грн. Это средства, которые высвобождаются через государственный бюджет как разница в тарифах. А с точки зрения того, что нам дарят – это возможность проплатить не сейчас, а чуть позже”.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября АК «Киевэнерго» обратилась к городскому председателю Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ с предложением включиться в процесс погашения долгов энергокомпании за топливо, которые возникли по вине столичной горгосадминистрации.

Финансовый директор компании Михаил УТКИН сообщил, что компания имеет задолженность перед ДК «Газ Украины» за поставки топлива в размере 741 млн. грн. По его словам, “Киевэнерго” в полном объеме реализовала возможность снизить размер долга перед газопоставщиками путем проведения протоколов по соответствующему постановлению Кабинета министров. В то же время, снизить долг перед ДК «Газ Украины» еще на 280 млн. грн. не позволяет наличие штрафных санкций.

Рынки

«Лугансктепловоз» планирует поставлять тепловозы в Монголию

Холдинговая компания «Лугансктепловоз» планирует поставлять тепловозы для монгольских железных дорог.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, делегация Монгольских железных дорог посетила холдинговую компанию «Лугансктепловоз».

Начальник коммерческой службы Дандисурен МЭНДБАЯР и начальник локомотивной службы Бябажев БАТТУЛГА ознакомились с производственными цехами и центральным конструкторским бюро ХК, провели переговоры о возможности поставок луганских локомотивов в Монголию.

«Мы предполагаем поставить в Монголию тепловоз не серийного исполнения, а разработанный с учетом климатических условий, отличающихся значительным перепадом температур, высокой степенью запыленности воздуха и условиями высокогорья (до 1700 м). Это требует конструктивного усовершенствования тепловоза 2ТЭ-116У, изменённого подхода к использованию собственных мощностей локомотива. Уже есть соответствующие технические решения, мы готовы изготовить первый образец такой машины уже в январе 2010 года», - рассказал председатель правления ХК «Лугансктепловоз» Виктор БЫКАДОРОВ.

«Объемы возможных поставок пока не определены. Решение будет зависеть не только от техники, но и от финансовых возможностей, других факторов», - добавил В.БЫКАДОРОВ.

Введены спецпошлины на флоат-стекло

Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальной пошлины на флоат-стекло толщиной 3,5-4,5 мм независимо от страны происхождения и экспорта.

Соответствующее сообщение комиссии опубликовано в газете «Урядовий курьер» №211 от 13 ноября 2009 года.

Размер пошлины составляет 31,25%, срок действия – 200 дней.

Данное решение стало результатом расследования, которое проводилось с середины 2007 года до середины 2009 года по заявлению ЗАО «Лисичанский стеклозавод «Пролетарий».

На протяжении периода расследования объемы импорта в Украину флоат-стекла постоянно увеличивались, при этом в импорте прослеживалась тенденция к падению цен. Во втором полугодии 2007 года – первом полугодии 2008 года и втором полугодии 2008 года – первом полугодии 2009 года цена импорта в Украину указанного товара была ниже себестоимости такого же товара, произведенного заводом «Пролетарий». Как следствие, заявитель был вынужден осуществлять реализацию товара на внутреннем рынке Украины по цене, которая была ниже себестоимости производства, что привело к убыточности предприятия. Доля импорта в Украине выросла на 2,4% во втором полугодии 2007 года – первом полугодии 2008 года и на 8,21% – во втором полугодии 2008 года – первом полугодии 2009 года по сравнению с аналогичными периодами 2006-2007 годов, при этом доля заявителя в аналогичный период сократилась.

Комиссия определила, что увеличение импорта в Украину флоат-стекла нанесло серьезный ущерб национальному товаропроизводителю, и поэтому ввела специальную пошлину.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,13 грн./долл., продают – по 8,22 грн./долл., курс немного изменился по сравнению с 19 ноября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,10-8,17 грн./долл., по продаже – в пределах 8,18-8,30 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,2%, по сравнению с 19 ноября, и сегодня составляет 12,08 грн./евро, продажи – повысился на 0,3% - до 12,32 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,95-12,20 грн./евро, по продаже – в пределах 12,22-12,49 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 19 ноября, повысился на 0,6% и составляет в среднем 0,2752 грн./рубль, курс продажи – на 0,2% - до 0,2864 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,282 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,28-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,13 грн./долл., продажи – 8,20 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,10-8,17 грн./долл., по продаже – в пределах 8,18-8,23 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева почти не изменился, по сравнению с 19 ноября, и составляет 12,12/12,28 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,02-12,19 грн./евро, по продаже – в пределах 12,22-12,35 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 19 ноября, изменился незначительно и сегодня составляет 0,2744/0,2858 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,282 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,28-0,29 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 20 ноября, составляет: гривни к доллару США – 7,99, к евро – 11,875537, к российскому рублю – 0,27795.