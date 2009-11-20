Следующее заседание премьеров стран СНГ пройдет в Москве
14:52, 20 ноября 2009Разное
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В мае 2010 года
Очередной заседание Совета глав правительств стран СНГ состоится в Москве в мае 2010 года.
Як передає кореспондент УНІАН, об этом сегодня в Ялте на заседании Совета премьеров стран СНГ сообщил председатель Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств Сергей ЛЕБЕДЕВ.
«Принято решение провести очередное заседание Совета глав правительств СНГ в Москве 21 мая следующего года», - С.ЛЕБЕДЕВ.
Данное решение было принято на сегодняшнем заседании премьеров стран СНГ в ялтинском Ливадийском дворце в узком составе.
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