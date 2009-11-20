Следующее заседание премьеров стран СНГ пройдет в Москве

Очередной заседание Совета глав правительств стран СНГ состоится в Москве в мае 2010 года.

Як передає кореспондент УНІАН, об этом сегодня в Ялте на заседании Совета премьеров стран СНГ сообщил председатель Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств Сергей ЛЕБЕДЕВ.

«Принято решение провести очередное заседание Совета глав правительств СНГ в Москве 21 мая следующего года», - С.ЛЕБЕДЕВ.

Данное решение было принято на сегодняшнем заседании премьеров стран СНГ в ялтинском Ливадийском дворце в узком составе.