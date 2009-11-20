Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает все политические силы консолидироваться для безусловного выполнения взятых Украиной обязательств перед Международным валютным фондом (МВФ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК, выступая на встрече Президента Украины с послами США, Японии, ФРГ, Великобритании, Канады, Франции и Италии (G-7).

А.ШЛАПАК отметил, что выполнение этих обязательств - обязанность Украины. Он подчеркнул, что без этого экономика Украины не сможет нормально развиваться.

А.ШЛАПАК напомнил, что В.ЮЩЕНКО передал МВФ свои предложения к Меморандуму между Украиной и фондом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, В.ЮЩЕНКО направил письма о намерениях Международному валютному фонду, правительству и Национальному банку, в которых предлагает способы устранения препятствий, возникших в связи с невыполнением предыдущих договоренностей с Фондом, во имя продолжения сотрудничества.

Ряд позиций Меморандума, среди которых есть имеющие принципиальное значение (о независимости НБУ, преодолении вето на закон о проведении эмиссии на 9,8 млрд.), не выполнены правительством непосредственно или не проведены по его инициативы в парламенте. Эти оценки были переданы исполнительному директору МВФ Доминику СТРОСС-КАНУ и подтверждены миссией МВФ во время ее последнего пребывания в Украине.

Пресс-служба Президента сообщает об определенных в Меморандуме обязательствах украинской стороны, которые не были выполнены: повышение цены на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго (на 20%); корректировка тарифов на электроэнергию; усиление администрирования налогов; ветирование законов о повышении социальных стандартов; принятие законодательных изменений, направленных на повышение уровня платежей в энергетическом секторе (передача функций по установлению тарифов НКРЭ; введение распределительных счетов; отключение от газоснабжения неплательщиков).

Принятие нового финплана по НАК «Нафтогаз Украины» на 2009 год и плана на 2010 год – выполнено частично (финплан на 2009 год утвержден с увеличенным дефицитом с 27 млрд. до 33,0 млрд. грн. без четкого определения источника покрытия этого дефицита; финплан на 2010 год до этого времени даже не рассматривался).

При этом дипломатическим представителям были даны объяснения мотивов, которыми руководствовался Президент при подписании закона о повышениях социальных стандартов, определяющихся в Украине по общеевропейской практике (при расчетах социальной помощи наиболее незащищенных слоям населения – безработным, пенсионерам, инвалидам, помощи в случае рождения ребенка – используется минимальная заработная плата).

В частности, было высказано возражение в отношении того, что эта подпись стала препятствием для последующей работы с МВФ. Ведь положения о социальной защите наиболее незащищенных слоев украинского общества были зафиксированы в Меморандуме («обеспечить эффективную систему социальной защиты для того, чтобы защитить наиболее незащищенные слои населения»).

Во время встречи также была обсуждена ситуация на газовом рынке Украины и возможность Украины обеспечить бесперебойный транзит газа в страны Европы в 2010 году. Президент заверил, что Украина будет продолжать должным образом обеспечивать транзит газа европейским потребителям.

Во встрече с украинской стороны приняли участие: первый заместитель главы Секретариата А.ШЛАПАК, заместитель главы Секретариата Андрей ГОНЧАРУК, представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ, дипломатические представители стран «большой семерки» и Европейской комиссии, заместитель министра иностранных дел Александр КУПЧИШИН.