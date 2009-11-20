В Украине планируется ввести институт присяжных исполнителей

Министерство юстиции Украины совместно с Центром коммерческого права и рядом народных депутатов разработали и в конце сентября зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, предусматривающий создание института присяжных исполнителей, который будет функционировать параллельно с существующей государственной исполнительной службой.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил народный депутат от Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО.

По его словам, в последнее время наблюдается постоянное ухудшение состояния исполнения судебных решений: уровень фактического исполнения сегодня равняется 22%, а образование системы присяжных исполнителей, которые не будут входить в институт государственных исполнителей, но будут контролироваться Минюстом, сможет улучшить ситуацию за счет конкуренции.

При этом Ю.МИРОШНИЧЕНКО заметил, что негосударственные формы исполнения судебных решений существуют в более чем 60 странах.

По словам депутата, законопроект предусматривает исполнение судебных решений присяжными исполнителями только в частной сфере, а взимание с государства и в интересах государства будет полагаться исключительно на госисполнителей. Впрочем, даже в частных обязательствах взыскатель сможет избирать, к кому ему обращаться: к государственному или присяжному исполнителю.

Вместе с тем, сказал Ю.МИРОШНИЧЕНКО, на первых этапах внедрения системы присяжных исполнителей предусматривается установить ограничение относительно их участия в исполнении решений, касающихся корпоративных, земельных и некоторых других споров.

Таким образом, убеждены авторы законопроекта, законодатель сделает невозможным привлечение присяжных исполнителей к незаконным сделкам, в том числе рейдерству.

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции заместитель министра юстиции Геннадий СТАДНИК сказал, что эта служба "должна частично взять на себя исполнение судебных решений", а Минюст будет контролировать ее, проводить отбор кадров (предусматривается, что доступ к профессии будет иметь человек с высшим юридическим образованием и стажем работы по специальности не менее 3-х лет), стажировки, установления квот на денежное вознаграждение за каждое исполнительное действие, поскольку не государство, а один из субъектов спора - должник должен будет оплатить работу присяжного исполнителя.

Также Г.СТАДНИК отметил, что законопроектом предусмотрены административные санкции в отношении физических лиц, которые уклоняются от добровольного выполнения судебных решений. "Будем карать, как раньше говорили, "рублем", - сказал он.