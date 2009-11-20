ГК «Петрус» стала партнером «Парада Кукол 2009. Политики»

ГК «Петрус» стала партнером Благотворительного аукциона Парад Кукол 2009. Политики. Об этом УНИАН сообщил глава пресс-службы ГК «Петрус» Александр ПЕТРУЛЕНКОВ.

Сообщается, что 25 ноября состоится Благотворительный аукцион «Парад кукол 2009. Политики». Известные политические деятели будут представлены в формате эксклюзивной куклы из фимо высотой до 63 см, ручной работы от художника авторских кукол Елены КУЗНЕЦОВОЙ. Будут представлены куклы-политики Владимир Литвин (Бессонница), Арсений Яценюк (Звездочет), Виктор Янукович (Настоящий полковник), Леонид Черновецкий (Вертолетчики), Виктор Ющенко (Раздумья), Сергей Тигипко (Оптимист) и Юлии Тимошенко.

Каждая кукла-политик будет представлена в своем оригинальном образе под рассказ и сопровождающие видео, обращение политика или личное присутствие.

Все вырученные средства будут направлены на строительство детского реабилитационного центра в г. Ирпень.

Благотворительный партнер: Всеукраинский благотворительный фонд «Зоряна мрія».

Учредители ГК „Петрус ” – Николай Петренко и Людмила Русалина - видят социальную миссию своей компании не только в развитии национального производства, создании новых рабочих мест, но и развитии спорта, поддержке важных общественных, благотворительных, духовных и культурных начинаний. ГК «Петрус» выступала соорганизатором и меценатом «Дней Европы в Украине», "Дней Киево-Печерской Лавры в Париже", «Венского бала», издания в Украине книги Сандры Руловс "Первая леди Грузии. Рассказ идеалистки", «Дней Украины в Греции», «Дней Украины в Монако» и многих других проектов. Строительство новой церкви в Черниговской области и помощь Киево-Печерской Лавре в возведении Кафедрального Свято-Воскресенского собора – новые проекты в области духовности, инициированные основателями «Петрус» на ближайшую перспективу.