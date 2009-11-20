Курс НБУ на 23.11.09

Официальный курс НБУ на 23.11.09100 USD США – 799.0000 (20 ноября – 799.0000) 100 EUR – 1183.7185 (20 ноября – 1187.5537) 10 RUR – 2.7690 (20 ноября – 2.7795) Учетные курсы банковских металлов на 23.11.09 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото-91285.75 (20 ноября-90766.40) 961 XAG 10 Серебро-1452.58 (20 ноября-1454.18) 962XPT10Платина-114257.00(20 ноября-114257.00) 964XPD10 Палладий-28843.90(20 ноября-29243.40)

Официальный курс НБУ на 23.11.09 100 USD США – 799.0000 (20 ноября – 799.0000) 100 EUR – 1183.7185 (20 ноября – 1187.5537) 10 RUR – 2.7690 (20 ноября – 2.7795) Учетные курсы банковских металлов на 23.11.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-91285.75 (20 ноября-90766.40) 961 XAG 10 Серебро-1452.58 (20 ноября-1454.18) 962XPT10Платина-114257.00(20 ноября-114257.00) 964XPD10 Палладий-28843.90(20 ноября-29243.40)

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