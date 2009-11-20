Главное на 20 ноября (вечер)

Новости ТЭК

ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз Украины", по оперативным данным, в январе-октябре т.г. сократила транзит природного газа в страны Европы на 26,4%, или на 26,7 млрд. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 74,5 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В 2008 году ДК “Укртрансгаз” транспортировала в страны Европы 119,6 млрд. куб. м. природного газа, что на 4,4 млрд. куб. м, или на 3,8% больше, чем в 2007 году.

Транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины, по оперативным данным, в январе-октябре т.г. сократилась на 5,5% или на 1,9 млн. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 32,344 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтопэнерго.

В сообщении отмечается, что при этом транзит в страны Европы в январе-октябре составил 24,799 млн. тонн нефти, что на 9,9%, или на 2,738 млн. тонн меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

За 10 месяцев 2009 года филиалом ОАО «Укртранснафта» «МН Дружба» в целом транспортировано 21,510 млн. тонн нефти, что на 1,9%, или на 394,1 тыс. тонн больше, чем в соответствующем периоде 2008 года.

Филиалом ОАО «Укртранснафта» «Приднепровские магистральные нефтепроводы» всего перекачано нефти 10,834 млн. тонн, что на 17,5%, или на 2,295 млн. тонн меньше чем за соответствующий показатель 2008 года.

Доля транзитного объема перекачки нефти в общем объеме нефтеперекачки за указанный период составила 76,7%, а доля нефтеперекачки на нефтеперерабатывающие предприятия Украины – 23,3%.

В Украине уровень расчетов всех потребителей за газ в январе-октябре 2009 года сократился на 12 процентных пунктов, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 86,7%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В сообщении отмечается, что на протяжении января-октября 2009 года предприятия, которые входят в структуру НАК «Нафтогаз Украины», поставили потребителям 28 млрд. 3,2 млн. куб. м природного газа на общую сумму 35 млрд. 347,5 млн. грн, за который уплачено 30 млрд. 662,7 млн. грн.

Главы правительств стран Содружества независимых государств (СНГ) приняли решение отправить на доработку план мероприятий, направленный на реализацию концепции сотрудничества в сфере энергетики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Ялте на заседании Совета премьер-министров стран СНГ сообщил председатель исполнительного комитета СНГ Сергей ЛЕБЕДЕВ.

«Принято решение обсудить и принять концепцию сотрудничества в сфере энергетики, но план мероприятий по реализации ее (концепции - УНИАН) направить на дополнительную доработку», - отметил С.ЛЕБЕДЕВ.

Это решение принято на заседании премьеров в узком кругу, уточнил он.

Финансы

Кабинет Министров Украины на протяжении двух недель внесет в Верховную Раду новый проект закона о Государственном бюджете на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил и.о. министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

По его словам, голосование, которое сегодня состоялось в парламенте, больше напоминало политический фарс.

Он объяснил это тем, что одним из мотивов парламента вернуть правительству проект госбюджета стал тот факт, что Кабмин не учел в своем проекте повышение социальных стандартов. При сегодняшнем голосовании по поправкам поправка о поручении правительству учесть в тексте проекта госбюджета повышение социальных стандартов набрала менее 10 голосов депутатов.

Кроме того, И.УМАНСКИЙ назвал очень странной ситуацию, когда народные депутаты сами же не поддержали голосованием ни одной своей поправки.

«Возникает простой вопрос: ради чего это делалось. Я считаю, что это политическое шоу, которое было направлено на достижение единственной цели, – создать, в том числе в бюджетном процессе, максимальные преграды для правительства», - сказал он.

И.УМАНСКИЙ также отметил, что, в соответствии с Бюджетным кодексом, если проект бюджета принят к рассмотрению, законодательных оснований возвращать его после принятия к рассмотрению нет.

Он напомнил, что в первом чтении голосуются заключения и предложения Бюджетного комитета ВР, и отметил, что в сессионном зале рассматривались сегодня именно заключения Бюджетного комитета, поэтому говорить, что голосовался проект документа, поданный правительством, невозможно.

Как добавил и.о. министра финансов, возникла коллизия, поскольку ВР не имела права возвращать настоящий документ на доработку правительства, в то же время она приняла такое решение.

«Безусловно, мы будем выполнять решение Верховной Рады, и мы не дадим ни одной из политических сил оснований утверждать, что правительство блокирует бюджетный процесс. Мы представим проект бюджета в Верховную Раду», - сказал он.

При этом И.УМАНСКИЙ добавил, что Верховная Рада Украины дала правительству для этого две недели.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие постановления Кабинет министров Украины об увеличении уставного фонда Государственного ипотечного учреждения на 1 млрд. грн. – до 1,2 млрд. грн. за счет нераспределенного остатка Стабилизационного фонда, в связи с чем внесены изменения в Устав Государственного ипотечного учреждения и решен пакет других вопросов.

Текст указа об остановке действия постановления Кабинета министров Украины от 30 сентября 2009 года «Об увеличении уставного капитала Государственного ипотечного учреждения и внесения изменений в его Устав» размещен на официальном сайте главы государства.

В то же время, В.ЮЩЕНКО обратился с соответствующим представлением в Конституционный суд Украины.

Президент считает, что названное постановление Кабмина не отвечает положениям Конституции Украины, исходя из того, что исключительно законами Украины устанавливается государственный бюджет Украины и бюджетная система Украины, исключительно законом о госбюджете определяются любые расходы государства на общегосударственные нужды, размер и целевое направление этих расходов, законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица.

В.ЮЩЕНКО напоминает, что законом от 26 декабря 2008 года «О государственном бюджете Украины на 2009 год» (в редакции, которая была действующей на момент издания правительством постановления, о котором идет речь) Кабинета министров Украины было предоставлено право по согласованию с комитетами Верховной Рады Украины по вопросам финансов и банковской деятельности и по вопросам бюджета осуществлять перераспределение направлений использования средств Стабилизационного фонда, а также по согласованию с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны – о дополнительном разделении и перераспределении направлений, определенных пунктом 9 части первой статьи 76. При этом на день принятия Кабинетом министров Украины решения о выделении средств на увеличение уставного капитала Государственного ипотечного учреждения на 1 млрд. гривен не распределенный законом «О государственном бюджете Украины на 2009 год» по направлениям расходов остаток средств Стабилизационного фонда составлял 65,2 млн. гривен.

Однако внесенные законом от 21 августа 2009 года изменения, вступившие в силу с 15 октября 2009 года, не имеют обратного действия во времени, а поэтому Кабмин должен был бы руководствоваться нормами действующего на момент издания постановления закона о госбюджете на 2009 год.

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,1300/8,1900, к 11:00 котировки составили 8,1250/8,1900. К 13:00 цены понизились до 8,0879/8,1212 и на момент закрытия торговой сессии скорректировались на уровне 8,0500/8,1000.

Об этом сообщает компания «Укрдилинг».

Максимальный средний уровень составил 8,1300/8,1900 в 10:00, минимальный средний – 8,0098/8,1000 в 15:10.

НБУ объявил о выходе на рынок с продажей евро на аукционе с ценой отсечения 12.0200.

Российский рубль котировался банками по 0,2815/0,2833. Колеблясь в течение дня, к закрытию уровень цен составил 0,2805/0,2825.

Торги по евро стартовали с отметок 12,1267/12,2162. К 11:00 цены понизились (12,1153/12,2047) и на момент закрытия составили 11,9453/12,0195. Максимальный средний курс был зафиксирован в 10:00 – 12,1267/12,2162, а минимальный средний – в 14:47 - 11,9212/11,9952.

Сельское хозяйство

Аграрный фонд проводит переговоры по возможности экспорта украинского зерна.

Об этом в интервью УНИАН заявил заместитель министра аграрной политики Украины Борис СУПИХАНОВ.

«Сегодня Аграрным фондом осуществляются соответствующие аккредитационные процедуры и одновременно проводятся предварительные переговоры с государственными структурами ряда стран относительно закупки украинского зерна. Эта модель при условии соответствующего бюджетного финансирования деятельности Аграрного фонда в 2010 году позволит предоставить ему статус государственного зернотрейдера», - сообщил Б.СУПИХАНОВ.

Он напомнил, что с внесением изменений в Закон Украины “О государственной поддержке сельского хозяйства Украины” Аграрному фонду предоставлено право экспорта зерна из государственного интервенционного фонда. В 2009 году, согласно распоряжению Кабмина, Аграрному фонду разрешено осуществить экспорт зерна в объеме не более 500 тыс. тонн.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Б.СУПИХАНОВА на сайте УНИАН-Экономика (http://economics.unian.net/rus/detail/26855).

(УНИАН)