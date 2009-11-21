Ляпина: голосовать за отставку Мартыненко нет смысла

Народный депутат фракции "“Наша Украина – Народная самооборона” Ксения ЛЯПИНА убеждена, что сегодня нет смысла голосовать за отстранение Николая МАРТЫНЕНКО от должности руководителя фракции «НУ-НС», поскольку он был избран путем сбора подписей, часть из которых отозвана.

Об этом она заявила в комментарии для газеты «Зеркало недели» (№ 45 (773), 21 - 27 ноября 2009 года).

При этом сам Н.МАРТЫНЕНКО в комментарии изданию заявил о готовности уже на будущей неделе собрать фракцию и «поставить вопрос о своей отставке на живое голосование под протокол».

Однако К.ЛЯПИНА заявила, что ее товарищи, скорее всего, не будут участвовать в подобном голосовании.

Свое мнение депутат мотивировала тем, что «МАРТЫНЕНКО сам был избран путем сбора подписей, а не прямого голосования, не имеет авторитета, не является главой фракции, поскольку документы (об отзыве голосов за МАРТЫНЕНКО) таки были поданы в аппарат парламента».

«Но даже если кто-то и пойдет на фракцию, где после избрания МАРТЫНЕНКО ни разу не было кворума, то только для того, чтобы проголосовать против его возвращения на должность, а не за его отставку. Потому что Н.МАРТЫНЕНКО после сбора подписей и официального заявления ЛАВРИНОВИЧА о его отзыве - не председатель «НУ-НС», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, в конце октября глава Секретариата Президента Украины, председатель политсовета партии «Наша Украина» Вера УЛЬЯНЧЕНКО не исключила возможности отставки лидера фракции НУ-НС Н.МАРТЫНЕНКО и возвращения на эту должность Вячеслава КИРИЛЕНКО.

23 октября В.КИРИЛЕНКО заявил, что в НУ-НС собрано уже достаточное количество голосов для смены лидера фракции.

26 октября депутаты от НУ-НС Борис ТАРАСЮК и Олесь ДОНИЙ заявили, что легитимного списка с подписями депутатов от НУ-НС за отставку Н.МАРТЫНЕНКО не существует.

28 октября политсовет фракции «Наша Украина - Народная самооборона» обратился к руководству Верховной Рады по поводу содействия в расследовании возможной фальсификации протокола заседания фракции с требованием отставки ее председателя Н.МАРТЫНЕНКО, которое якобы состоялось 23 октября. Депутаты заявили, что это заседание не проводилось.

С целью расследования обстоятельств составления и регистрации фальшивого протокола об отставке Н.МАРТЫНЕНКО фракция НУ-НС создала рабочую группу, в которую вошли народные депутаты Борис ТАРАСЮК, Роман ЗВАРИЧ и Анатолий МАТВИЕНКО.

6 ноября председательствующий на заседании парламента первый заместитель председателя Верховной Рады Александр ЛАВРИНОВИЧ зачитал обращение 38 депутатов из фракции НУ-НС об отзыве Н.МАРТЫНЕНКО с должности лидера фракции.

После этого народный депутат из фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Р.ЗВАРИЧ сообщил, что НУ-НС обратится в административный суд с иском на действия А.ЛАВРИНОВИЧА.

Р.ЗВАРИЧ отметил, что 23 октября заседание фракции не проводилось, и решение по поводу отстранения Н.МАРТЫНЕНКО от должности председателя фракции НУ-НС не принималось, а документ, который свидетельствует о якобы существовании такого решения, «фальсифицирован».